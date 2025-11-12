Oglas

"ne odgovara istini"

Thompson odgovorio Tomaševiću

author
Hina
|
12. stu. 2025. 10:29
04.08.2025., Sinj - Veliki koncert Marka Perkovica Thompsona u Sinju. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Tim Marka Perkovića Thompsona odgovorio je u srijedu na Facebooku na nedavnu odluku zagrebačke Gradske skupštine kojom se zabranjuje korištenje pozdrava "Za dom spremni" u svim gradskim prostorima istaknuvši da Ustavni sud nije donio nikakvu odluku o presudi o "Bojni Čavoglave".

Oglas

Thompsonov tim je u objavi reagirao na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je presuda Visokog prekršajnog suda o Thompsonovoj pjesmi "Bojna Čavoglave" neustavna. Sud je presudio da Thompsonovo izvođenje "Bojne Čavoglave" na koncertu ne predstavlja prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 

"Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela", navode iz tima.

Dodaju da ne žele komentirati "medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika" u vezi sa zahtjevom za najam Arene Zagreb, te kako će se o tome očitovati tek nakon što im Grad Zagreb dostavi službeni odgovor, a nakon toga će odlučiti o sljedećim koracima.

U objavi također odbacuju navode da je Marko Perković Thompson "zabranjen u Puli" ili bilo gdje drugdje, ističući kako nijedna institucija, tijelo državne vlasti ni sud nisu donijeli odluku kojom bi mu se zabranili nastupi.

"Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama".

Naglasili su kako očekuju profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.

Teme
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ