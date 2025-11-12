Thompson odgovorio Tomaševiću

Tim Marka Perkovića Thompsona odgovorio je u srijedu na Facebooku na nedavnu odluku zagrebačke Gradske skupštine kojom se zabranjuje korištenje pozdrava "Za dom spremni" u svim gradskim prostorima istaknuvši da Ustavni sud nije donio nikakvu odluku o presudi o "Bojni Čavoglave".
Thompsonov tim je u objavi reagirao na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je presuda Visokog prekršajnog suda o Thompsonovoj pjesmi "Bojna Čavoglave" neustavna. Sud je presudio da Thompsonovo izvođenje "Bojne Čavoglave" na koncertu ne predstavlja prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
"Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela", navode iz tima.
Dodaju da ne žele komentirati "medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika" u vezi sa zahtjevom za najam Arene Zagreb, te kako će se o tome očitovati tek nakon što im Grad Zagreb dostavi službeni odgovor, a nakon toga će odlučiti o sljedećim koracima.
U objavi također odbacuju navode da je Marko Perković Thompson "zabranjen u Puli" ili bilo gdje drugdje, ističući kako nijedna institucija, tijelo državne vlasti ni sud nisu donijeli odluku kojom bi mu se zabranili nastupi.
"Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama".
Naglasili su kako očekuju profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.
