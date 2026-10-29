NAGODBA S EPPO-om
Još dvojica priznala krivnju u aferi Geodezija
Još dvojica optuženika u aferi Geodezija, Domagoj Katalin i Ivan Puškarić, nagodila su se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) pa je Katalin osuđen na rad za opće dobro, a Puškarić na uvjetnu zatvorsku kaznu.
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Prema pravomoćnim presudama Katalin je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 50.000 eura i oduzimanje nepripadne imovinske koristi.
Puškarić dobio je uvjetnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine, a obojica su dužna podmiriti i troškove sudskog postupka.
Kako su izvlačili novac s fakulteta
Optužnica tereti Katalina da je preko svoje tvrtke sudjelovao u izvlačenju novca s Geodetskog fakulteta kroz poslove s prenapuhanim cijenama. Dio tako ostvarenog novca vraćao je bivšem dekanu Alminu Đapi i profesoru Bošku Pribičeviću, za kojega je izradio i besplatan projekt obiteljske kuće.
Puškarića je EPPO teretio da je zloporabom sustava javne nabave svojoj tvrtki osigurao poslove na obnovi fakultetskih objekata. Ovim nagodbama od početnih 29 okrivljenika krivnju je priznalo njih 13, a protiv ostalih se sudski postupak nastavlja.
U središtu afere bivši dekan i profesor
U središtu ove korupcijske afere nalaze se bivši dekan Đapo i profesor Pribičević, koje tužiteljstvo tereti da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. organizirali 27 postupaka javne nabave u sklopu četiri projekta vrijedna 5,9 milijuna eura koji su pretežito financirani novcem iz EU.
Sumnjiči ih se da su namještali natječaje i davali poslove povezanim tvrtkama te da su novac iz europskih fondova trošili na osobne potrebe, uključujući kupnju dva luksuzna vozila i motornog broda koji se koristio za iznajmljivanje u nautičkom turizmu. Osim toga, terete ih i za lažiranje više od dvije stotine putnih naloga i dnevnica.
U aferi i bivši pomoćnik ministrice kulture
Slučajem je obuhvaćen i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković, kojeg EPPO tereti za nezakonito dodjeljivanje poslova 3D dokumentiranja potresom oštećenih zgrada Geodetskom fakultetu. Trupković je, prema navodima iz optužnice, bez provjere odobravao izvješća s lažiranim i prenapuhanim cijenama.
Šteta procijenjena na 2,8 milijuna eura
Procjenjuje se da je djelovanjem optužene skupine ukupno pričinjena materijalna šteta od 2,8 milijuna eura, pri čemu je proračun EU oštećen za 1,2 milijuna eura, hrvatski proračun za 1,4 milijuna eura, dok je preostali iznos šteta nanesena Geodetskom fakultetu.
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