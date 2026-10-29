Još dvojica priznala krivnju u aferi Geodezija

Sumnjiči ih se da su namještali natječaje i davali poslove povezanim tvrtkama te da su novac iz europskih fondova trošili na osobne potrebe, uključujući kupnju dva luksuzna vozila i motornog broda koji se koristio za iznajmljivanje u nautičkom turizmu. Osim toga, terete ih i za lažiranje više od dvije stotine putnih naloga i dnevnica.