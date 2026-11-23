"Morat će se pričekati prvi koraci na kojima će se moći identificirati vanjska politika nove vlasti. Europska komisija dugo je davala vremena Aleksandru Vučiću. Bila je to programirana politika Bruxellesa, a ne nekakav 'grace period', još od vremena Angele Merkel. Davala mu je podršku od samog početka i pokušala ga integrirati u mainstream europske politike i očekivala je happy end u samoj Srbiji. Kad se digla pobuna, Komisija nije pronalazila dovoljno volje da dubinski procijeni što to znači za samu Srbiju i poslovali su s Vučeićem kao da se ništa nije događalo, a taj je režim brojao posljednje dane nakon pada novosadske nadstrešnice", upozorio je Picula.