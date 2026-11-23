IMA PORUKU I ZA NOVU VLAST
Picula upozorio Vučića: "Treba gledati tko mu je iza leđa"
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, otkrio je kakva očekivanja ima od nove vlasti u Beogradu, ali i od odnosa Bruxellesa prema političkim promjenama u susjednoj zemlji.
Hrvatski europarlamentarac, zadužen u EP-u za Srbiju, Tonino Picula dao je pobjedničkoj Studentskoj listi "grace period" od šest mjeseci, tijekom kojih će se moći nešto detaljnije identificirati nova vlast u Srbiji.
"U Srbiji je nova većina formirana u Skupštini, moraju se konstituirati i radna tijela, teku u rokovi u kojima treba formirati novu vladu – do 15. veljače, a moraju se dogoditi i predsjednički izbori. Pretpostavljam da će nova vlast, želeći se što prije konstituirati, razmišljati i o lokalnim izborima. U lokalnim jedinicama novih pobjednika nema jer svugdje vladaju Vučić i njegovi koalicijski partneri", objasnio je Picula razlog zbog kojega im daje šest mjeseci da pokažu koji im je politički smjer.
EK je dugo podržavala Vučića
Uz, to moraju provoditi ciljeve s kojima su došli na vlast, a to su borba protiv organiziranog kriminala, osiguranje neovisnosti tijelima progona i pravosudnim organima, oslobađanje medijskog prostora.
"Morat će se pričekati prvi koraci na kojima će se moći identificirati vanjska politika nove vlasti. Europska komisija dugo je davala vremena Aleksandru Vučiću. Bila je to programirana politika Bruxellesa, a ne nekakav 'grace period', još od vremena Angele Merkel. Davala mu je podršku od samog početka i pokušala ga integrirati u mainstream europske politike i očekivala je happy end u samoj Srbiji. Kad se digla pobuna, Komisija nije pronalazila dovoljno volje da dubinski procijeni što to znači za samu Srbiju i poslovali su s Vučeićem kao da se ništa nije događalo, a taj je režim brojao posljednje dane nakon pada novosadske nadstrešnice", upozorio je Picula.
"Za tango je potrebno dvoje, a ovdje imao pravo kolo"
Dodao je kako je na novoj srpskoj vlasti da zauzme i prema EU drukčiji stav od Vučića, kojeg su zanimala samo europska sredstva i podrška iz Bruxellesa, a ne provođenje reformi.
"Za tango je potrebno dvoje, u ovom slučaju radi se o pravom kolu jer imate 27 država članica i Srbiju. Nova vlast morat će identitificirati važne vanjskopolitičke prioritete. Sad se bave unutarnjom politikom, ali Srbija ne može djelovati izolirano u vakuumu. Morat će reći koliko njihova politika odstupa od Vučićeve, ali i politike Borisa Tadića jer je riječ o tzv. multivektorskoj vanjskoj politici koja se jednako oslanjala na različite svjetske centre moći. Nisu tu samo Washington i Bruxelles nego i Moskva i Peking. Vidjet ćemo i kako će se odnosti i prema Kosovu i trajnom uređenju njihovih odnosa", naglasio je Picula.
"Vučić treba gledati tko mu je iza leđa"
Komentirao je odluku Europske pučke stranke (EPP) o privremenoj suzpenziji Vučićeva SNS-a, na godinu dana.
"Pučani su povukli potez koji je za pozdraviti, baš na tragu ponašanja Komisije. Komisija je dominantno sastavljena od pučana i Komisija će se, u znatnoj mjerii, ponašati kako oni odrede. Oni su sad dali rok od godinu dana, tek kad je Vučić uvjerljivo izgubio izbore. Ne znam koliko će se mijenjati, vjerojatno ne radikalno", smatra izvjestitelj EP-a za Srbiju.
Istaknuo je i kako Vučić treba gledati tko mu je iza leđa.
"SNS ima 700 tisuća članova i to je puno za zemlju veličine Srbije, ali motivacija za članstvo nije samo ideološka 8i vrijednosna povezanost s tom strankom, nego i izravna korist od vlasti. Kad te vlasti više nema, otpast će svi oni koji ne prepoznaju da interese mogu realizirati kroz Vučićeve naprednjake. Koliko će takvih biti, teško je procijeniti. Činjenica je da Vučić u Skupštini ima političku snagu koja može biti medij usporavanja politika nove vlasti", upozorio je.
Nestali su ključno pitanje hrvatsko-srpskih odnosa
Kad je riječ o hrvatsko-srpskim odnosima, Picula očekuje zaustavljanje toksičnog narativa koji se širio iz Vučićeva tabora i tabloida i medija koji su bili čvrsto pod njegovom vlašću.
"Hrvati i Albanci su često bili krivi za sve, a i Bruxelles je bio demoniziran. Europska komisija je izdašno financirala Vučića i kad to nije trebalo raditi. Srbija će i dalje ostati prostor koji će na dnevnoj razini proizvoditi stvari na koje će Hrvatska trebati reagirati. Očekujem od nove vlasti da će biti usmjerena na konsolidaciju vlastitih redova i vlasti, pažljivo od sebe odguravaju sve što bi im moglo ugroziti unutarnju integriranost. No, ne mogu beskonačno dugo odgađati druga pitanja koja su važna za budućnost Srbije", kazao je.
Vukovar i stradanje Vukovaraca tema Europskog parlamenta
Picula je kazao i kako je ponosan što se u ponedjeljak navečer u Europskom parlamentu plenarno raspravlja o Vukovaru.
"Ponosni smo što je došla ta tema došla na agendu u Strasbourgu. U četvrtak bi trebao biti donesen i dokument u kojem se pregnantno govori o ratnom stradanju Vukovara, prije svega Vukovaraca i ljudi koje je srpska agresija zatekla u gradu. Najvažnije je pitanje sudbine 1720 nestalih i to trebamo raspraviti s novim vlastima u Beogradu. To stradanje mora biti dio europske kolektivne memorije jer su ga pratila druga stradanja u regiji. Treba dati političku ocjenu s važnog mjesta kakav je Europski parlament", naglasio je.
Komentirao je i prijepore oko donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, rekavši kako je teško očekivati da će biti donesen do kraja godine jer je veliko nesuglasje među članicama. Ipak, uvjeren je i kako ima razloga za "umjereni optimizam".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare