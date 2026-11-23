STROGI ROKOVI
Zagreb daje 28 milijuna eura za javnu rasvjetu: Kvarovi će se morati popravljati u roku od 24 sata
Grad Zagreb raspisao je natječaj za četverogodišnje održavanje javne rasvjete, procijenjene vrijednosti 28 milijuna eura bez PDV-a, a odabrani izvođač veće će kvarove rasvjete na državnim cestama i glavnim trgovima morati popraviti u roku od jednog dana.
Prema natječajnoj dokumentaciji, isti rok vrijedit će i za Trg bana Jelačića, trgove Lenucijeve potkove, Preradovićev i Kvaternikov trg, autobusne terminale te mjesta na kojima putnici presjedaju u gradskom prijevozu.
Na županijskim cestama veći kvarovi morat će se popraviti u roku od dva dana, a na lokalnima u roku od tri dana.
U ostalim ulicama, parkovima i na drugim javnim površinama kvarovi će se morati otkloniti najkasnije u roku od četiri dana. Rokovi će se računati u kalendarskim danima, što znači da će vrijediti i vikendom i blagdanima.
Za hitne intervencije rok od 60 minuta
Kada prijeti opasnost za ljude ili imovinu, izvođač će na hitan poziv Grada, policije, vatrogasaca ili hitne pomoći morati stići na mjesto intervencije najkasnije u roku od 60 minuta. Po dolasku će Gradu morati poslati fotografiju s terena, a vrijeme njezina primitka smatrat će se vremenom dolaska.
Ako izvođač zakasni, Grad će mu moći umanjiti mjesečni račun za 10 posto, a nakon tri kašnjenja naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
Za kašnjenja predviđene novčane kazne
Poseban rok vrijedit će za kvar na kabelu zbog kojeg ne svijetli najmanje deset svjetiljaka. Takav kvar morat će se popraviti najkasnije u roku od sedam dana od prijave, a ponuditelji, koji ponude kraći rok, dobit će više bodova.
Za svaki dan kašnjenja izvođač će platiti kaznu od 0,5 posto vrijednosti naloga, a ako zakasni s više od pet naloga zaredom, Grad će moći raskinuti ugovor.
Više od 123.000 svjetiljaka u Zagrebu
U gradskom sustavu javne rasvjete nalazi se više od 123.000 svjetiljaka, oko 1000 kilometara podzemnih i 2300 kilometara nadzemnih kabela te oko 2050 mjernih mjesta u svih 17 gradskih četvrti.
Rasvjeta se uključuje s jednog mjesta, iz dispečerskog centra Elektre Zagreb, pa Grad sustav smatra nedjeljivom cjelinom. Zbog toga natječaj nije podijeljen na dijelove, nego će za održavanje rasvjete na području cijeloga grada biti odgovoran jedan izvođač, kako bi hitne službe uvijek znale kome se obratiti.
Uz popravke, izvođač će redovito pregledavati stupove, svjetiljke, kabele i ormare, mijenjati dotrajale stupove i svjetiljke te podrezivati grane uz nadzemne vodove.
Kako će se birati najpovoljniji izvođač?
Najpovoljnija ponuda birat će se prema cijeni i kvaliteti. Cijena će nositi 50 od ukupno 100 bodova, rok popravka kvara na kabelu pet bodova, a iskustvo trojice stručnjaka koji su vodili timove za održavanje javne rasvjete 45 bodova. Najviše bodova za iskustvo dobit će ponuditelji čiji su stručnjaci radili na sustavima s više od 100.000 svjetiljaka.
Grad će s odabranim izvođačem sklopiti okvirni sporazum na 48 mjeseci, a na temelju njega pojedinačne ugovore prema stvarnim potrebama i sredstvima osiguranima u gradskom proračunu.
Natječaj je objavljen u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a ponude se primaju do 21. prosinca.
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