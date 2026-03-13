Oglas

Još jedan zagrebački kvart želi naplatu parkiranja? "Ovdje ostave auto pa odu na tramvaj!"

Nedavno je, podsjetimo, na sjednici Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb - zapad izglasano da Trnsko i Lanište uđu u sustav naplate parkiranja

Treba li uvesti naplatu parkinga ili staviti rampu u Ulici braće Cvijića ili u Ulici Rudolfa Bićanića, pitanje je o kojem se zadnjih dana diskutira u kvartovskoj Facebook grupi Knežije. Postavljena je i anketa, a većina je odgovorila potvrdno, piše Večernji list.

"Istina je da parkiraju na Knežiji i onda idu na tramvaj ili pješice do posla dalje, osobno znam osobu koja tako parkira već godinama", "Treba od pod hitno tražiti da se uvede naplata parkinga", "Čini mi se da većina hoće naplatu, ali nije popularno mišljenje pa šute", nizali su se komentari.

Neki, pak, upozoravaju kako to ne ide preko noći te da rampe na javnoj cesti ne mogu biti. "Ne može se pod hitno napraviti naplata parkinga. Ona traži i svoju logistiku, kao i nove zaposlenike. I ne može Knežija imati naplatu, Srednjaci ne, pa Gajevo da", piše u jednom od komentara, a u drugom se dodaje: "Rampa na javnoj površini? Čitam i ne vjerujem svojim očima".

