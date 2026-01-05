Sanjin Strukic/PIXSELL

S početkom godine u Zagrebu vrijede nova pravila parkiranja. Satne, dnevne, mjesečne i godišnje komercijalne parkirališne karte od sada vrijede isključivo u zoni za koju su kupljene, a ne više u slabijim zonama, kao što je to bio slučaj dosad.

Glavni dispečer u Odjelu javnih parkirališta Dinko Kušter pojasnio je da se promjene odnose na sve korisnike komercijalnih, satnih i dnevnih karata, piše HRT.

"Prije je, primjerice, karta kupljena za crvenu zonu vrijedila i u slabijim zonama. To više nije slučaj. Korisnicima koji imaju komercijalnu kartu za crvenu zonu ona vrijedi isključivo za crvenu zonu, isto kao i satne i dnevne karte", rekao je Kušter.

Iz Grada poručuju da se ovom odlukom želi postići bolja protočnost na javnim parkiralištima, osobito u najopterećenijim dijelovima grada.

Građani podijeljeni

Mišljenja građana o novim pravilima su podijeljena. Dio smatra da promjene neće donijeti stvarna poboljšanja, dok drugi vjeruju da bi se situacija s parkiranjem mogla stabilizirati.

"To je bedasto, dvije zone – dvije karte. Ne vidimo poboljšanje, mjesta i dalje nema", rekla je Danka.

Smiljana smatra da nova pravila mogu imati pozitivan učinak: "Razumijem one koji žive u zonama i ne mogu naći mjesto jer dolazimo mi izvana. Vidjet ćemo, možda ovo donese dobar efekt".

Petra ističe da se promjene na nju osobno ne odnose, ali da bi mogle otežati situaciju drugima. Dosad nisam koristila te karte, ali za stanare koji koriste prvu zonu ovo će sigurno biti otegotna okolnost – smatra.

Ljubomir pak podržava odluku: "Ako ste došli parkirati ovdje, onda ne možete parkirati po cijelom gradu. Meni je to u redu".

Moguć povrat novca za neiskorištene karte

Korisnici koji zbog novih uvjeta više ne žele koristiti ranije kupljene komercijalne parkirališne karte mogu zatražiti povrat neiskorištenog dijela novca.

"Građani se mogu javiti u korisnički centar, na blagajnu Holdinga u Ulici grada Vukovara i zatražiti povrat neiskorištenog dijela karte. To se radi isključivo na blagajni, bez obzira na način kupnje", pojasnio je Kušter.

Nova odluka ne odnosi se na blokovsko parkiranje, odnosno na povlaštene parkirališne karte koje koriste stanari i tvrtke u svojim zonama.