Oglas

ostavio i osobnu

FOTO / Zagrepčanin prometnom redaru ostavio neobičnu poruku: "Uporno mi lijepiš kazne"

author
N1 Info
|
19. sij. 2026. 11:08
Zagreb
Patrik Macek/PIXSELL

Neobična poruka ostavljena "poštovanom prometnom redaru" na automobilu parkiranom na početku Opatovine ukazuje na još jedan problem nastao relokacijom tržnice Dolac, odnosno premještanjem štandova u okolne ulice.

Oglas

Stanar Dolca čak je uz poruku ostavio osobnu iskaznicu koja dokazuje status stanara, no da li će to biti dovoljno da izbjegne kaznu ostaje da se vidi.

"Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne unatoč tomu što sam stanar Dolca, gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice. Imam troje djece i trebam parking!", stoji u poruci.

Zagreb
Patrik Macek/PIXSELL

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Dolac Zagreb parking

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ