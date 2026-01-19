FOTO / Zagrepčanin prometnom redaru ostavio neobičnu poruku: "Uporno mi lijepiš kazne"

Neobična poruka ostavljena "poštovanom prometnom redaru" na automobilu parkiranom na početku Opatovine ukazuje na još jedan problem nastao relokacijom tržnice Dolac, odnosno premještanjem štandova u okolne ulice.
Stanar Dolca čak je uz poruku ostavio osobnu iskaznicu koja dokazuje status stanara, no da li će to biti dovoljno da izbjegne kaznu ostaje da se vidi.
"Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne unatoč tomu što sam stanar Dolca, gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice. Imam troje djece i trebam parking!", stoji u poruci.
