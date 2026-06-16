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budistička nacija

Još jedna država formalno priznala Hrvatsku, preostale su još dvije. Znate li koje?

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Hina
|
16. lip. 2026. 18:47
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Bhutan's King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Photo by LUONG THAI LINH / POOL / AFP)
AFP/LUONG THAI LINH

Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova u utorak.

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Priznanje je rezultat rada vlade, MVEP-a, stalne hrvatske misije u UN-u i veleposlanstva u New Delhiju “u skladu s načelima međunarodnog prava te svrhama i načelima Povelje Ujedinjenih naroda”, navodi ministarstvo u priopćenju.

“Ovim se činom dodatno učvršćuju pretpostavke za daljnji razvoj prijateljskih odnosa i suradnje dviju država, utemeljenih na međusobnom poštovanju i suverenoj jednakosti”, poručuju sa Zrinjevca. 

Hrvatska je s ovom himalajskom nacijom od oko 800 tisuća stanovnika već održavala odnose u okviru Ujedinjenih naroda, ali je ovo formalno priznanje važan poticaj bilateralnoj suradnji, u skladu s interesima obiju država, dodaje se. 

“Kao članica EU-a i NATO-a, Republika Hrvatska ostaje predana promicanju održivog razvoja, međunarodne suradnje, mira i stabilnosti, uključujući i kroz jačanje odnosa s partnerima u Aziji.”

Nakon što ju je priznala ova budistička nacija, Republiku Hrvatsku sada nisu priznali još Niger u Africi i Tonga u Polineziji. 

Hrvatska 15. siječnja obilježava dan međunarodnog priznanja jer su je tog datuma 1992. priznale sve članice tadašnje Europske unije i druge značajne zemlje svijeta.

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Teme
butan međunarodno priznanje

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