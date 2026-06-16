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Nekad praktično, danas osvaja

Sjećate li ih se? U Jugoslaviji su ih nosili svi, a sada se vraćaju u modu

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N1 Info
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16. lip. 2026. 16:29
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AI
AI generirano

Ono što se nekoć smatralo isključivo praktičnom obućom, danas osvaja modne piste.

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Klompe se vraćaju na modnu scenu. Ova obuća s debelim potplatom, zatvorenim prednjim dijelom i otvorenom petom, koja potječe iz Nizozemske, poznata je po svojoj udobnosti i izdržljivosti. Upravo zato čest su izbor medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika, prenosi Metropolitan.si.

No klompe više nisu samo praktična obuća za posao ili kućnu udobnost, već ove godine postaju pravi hit u uličnoj modi. U svoje kolekcije za proljeće/ljeto 2026. uključile su ih i poznate modne kuće poput Chloéa, inspiraciju pronalazeći u odvažnom stilu sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Klompe
Pixabay/Ilustracija

Klompe rado nosi i Halle Berry. Poznata glumica prošlog je vikenda snimljena u šetnji Parizom sa svojim partnerom Vanom Huntom. Za šetnju francuskom prijestolnicom odabrala je crne klompe ukrašene srebrnim zakovicama.

Ovu udobnu obuću kombinirala je sa zelenim hlačama i dugim vunenim kaputom boje cigle. Stajling je upotpunila crnim sunčanim naočalama i naušnicama.

Klompe se mogu nositi u različitim prigodama – od odlaska na posao do opuštene kave s prijateljicama. Odlično se slažu s trapericama, kratkim hlačama, lepršavim boho suknjama i haljinama.

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Teme
jugoslavija klompe moda modni trend obuća

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