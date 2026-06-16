Nekad praktično, danas osvaja
Sjećate li ih se? U Jugoslaviji su ih nosili svi, a sada se vraćaju u modu
Ono što se nekoć smatralo isključivo praktičnom obućom, danas osvaja modne piste.
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Klompe se vraćaju na modnu scenu. Ova obuća s debelim potplatom, zatvorenim prednjim dijelom i otvorenom petom, koja potječe iz Nizozemske, poznata je po svojoj udobnosti i izdržljivosti. Upravo zato čest su izbor medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika, prenosi Metropolitan.si.
No klompe više nisu samo praktična obuća za posao ili kućnu udobnost, već ove godine postaju pravi hit u uličnoj modi. U svoje kolekcije za proljeće/ljeto 2026. uključile su ih i poznate modne kuće poput Chloéa, inspiraciju pronalazeći u odvažnom stilu sedamdesetih godina prošlog stoljeća.
Klompe rado nosi i Halle Berry. Poznata glumica prošlog je vikenda snimljena u šetnji Parizom sa svojim partnerom Vanom Huntom. Za šetnju francuskom prijestolnicom odabrala je crne klompe ukrašene srebrnim zakovicama.
Ovu udobnu obuću kombinirala je sa zelenim hlačama i dugim vunenim kaputom boje cigle. Stajling je upotpunila crnim sunčanim naočalama i naušnicama.
Klompe se mogu nositi u različitim prigodama – od odlaska na posao do opuštene kave s prijateljicama. Odlično se slažu s trapericama, kratkim hlačama, lepršavim boho suknjama i haljinama.
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