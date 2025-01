Nova skandalozna snimka: Dabro maše kalašnjikovom pored kukuruzišta

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL/ilustracija

U četvrtak je objavljena nova skandalozna fotografija sada već bivšeg potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede te aktualnog saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre.

Na snimci koju je objavio Telegram, vidi se Dabro kakos kalašnjikovom u ruci stoji na čistini, tik uz polje kukuruza. U gornjem desnom uglu screenshota, svakako u dosegu puškometa, vidi se nešto nalik na krov gospodarskog objekta.

Riječ je o još jednoj skandaloznoj snimci Josipa Dabre, no ova, na kojoj u ruci drži kalašnjikov, do sada je najkompromitantnija od svih objavljenih. Dok je na prvoj objavljenoj snimci – koja ga je koštala ministarske funkcije – Dabro pucao iz pištolja kroz otvoren prozor automobila u pokretu, ova snimka za Dabru je više nego problematična. Za pištolj je, kako je tvrdio, imao dozvolu, no za kalašnjikov sigurno nije jer je posjedovanje tog automatskog oružja u Hrvatskoj nelegalno.

Telegram je ranije objavio još jednu spornu snimku na kojoj je uz Dabru i maloljetnik. Općinsko državno odvjetništvo iz Vinkovaca nedugo nakon toga objavilo je kako se o tim snimkama, razmjenjivanim u zatvorenoj WhatsApp grupi, provode i izvidi.

