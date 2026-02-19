Oglas

Joško Jeličić više neće biti stručni komentator hrvatske lige

SuperSport HNL, 30. kolo, NK Istra 1961 - HNK Rijeka. Josko Jelicic Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Drugi bi stručnjak već ovog vikenda mogao sjesti uz voditeljicu Valentinu Miletić i Domagoja Abramovića

Joško Jeličić više neće biti stručni gost u emisiji o HNL-u! Odluka je to čelništva HT-a nakon što je USKOK podigao optužnicu protiv Jeličića.

"S obzirom na pravne radnje koje su pokrenute protiv sportskog komentatora Joška Jeličića, odlučili smo zaustaviti našu poslovnu suradnju. Dok Joško Jeličić bude fokusiran na pravne postupke, naša emisija na MAXSportu ostat će usredotočena na analize i komentiranje sportskih sadržaja", poručio je HT nakon upita Jutarnjeg lista.

To zasad ne znači raskid ugovora, nastavlja Jutarnji, ali do daljnjega Jeličić neće biti u emisiji. Također, može se očekivati da bi MAXSport mogao dovesti drugog stručnjaka, koji bi već ovog vikenda sjeo uz voditeljicu Valentinu Miletić i Domagoja Abramovića.

USKOK je podigao optužnicu protiv Jeličića zbog lažnog svjedočenja u slučaju Mamić, samo dva dana nakon što je Hajduk podigao glas protiv Jeličića – ne imenujući ga – zbog uvreda na račun njegovih čelnika, konkretno Ivana Bilića. HT se zbog toga javno ogradio, naglasivši kako to nije stav tvrtke nositelja TV prava na HNL.

Teme
Afera Mamić HT Joško Jeličić Lažno svjedočenje USKOK

