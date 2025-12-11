Kako društvene mreže utječu na starije? Evo što su nam rekli "srebrni surferi"

"Zapravo cijeli dan. Bez mobitela se nikuda ne krećem. Mobitel mi je u biti aparat koji u svakom trenutku svakom mom sugovorniku daje signal gdje se nalazim. Jer zašto se meni u jednom trenutku ne bi dogodilo da postanem 100 posto dementna i da više ne znam kako se zovem niti gdje sam", kaže nam Ivka.