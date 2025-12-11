učenje u starijoj dobi
Kako društvene mreže utječu na starije? Evo što su nam rekli "srebrni surferi"
Znamo da društvene mreže loše utječu na koncentraciju mladih, na mentalno zdravlje djece i da iskrivljuju sliku svijeta, no kako se na njima snalaze naši 'srebrni surferi' saznala je naša Viktorija Kristić.
Oglas
Ivka ima 85 godina, a mobitel koristi najviše zbog vlastite sigurnosti.
"Zapravo cijeli dan. Bez mobitela se nikuda ne krećem. Mobitel mi je u biti aparat koji u svakom trenutku svakom mom sugovorniku daje signal gdje se nalazim. Jer zašto se meni u jednom trenutku ne bi dogodilo da postanem 100 posto dementna i da više ne znam kako se zovem niti gdje sam", kaže nam Ivka.
Od medija najviše voli televiziju, a od društvenih mreža aktivna je na Facebooku.
"Tamo se dopisujem, nude mi se prijatelji, upoznajem ljude, ali sve je to kratkog daha. Ljudi izmišljaju, daju jednu te istu fotografiju, imate je na pet mjesta s pet različitih imena i prezimena. Pitate se tko je tu lud", dodaje.
Smeta joj komunikacija na Facebooku koja zna biti monotona.
"'Dobro jutro', 'anđeli te čuvali navečer', to su besmislice."
Ivo s druge strane koristi samo YouTube, gleda ga i kasno u noć kada mu se ne spava:
"Imam na njemu dovoljno vijesti koji me zanimaju, dovoljno politike, humora i čak moderne fine plesne grupe. Za mene je to dovoljno. Mogu dalje goniti dok ne dođem do nečega što mi se dopada", kaže.
Najviše ga smetaju tipkane poruke.
"Neću pisati poruku, neću je ni primati, želim barem zvučni, glasovni kontakt. Na pitanje da dobijem isti čas odgovor i da tog časa dam odgovor", dodaje Ivo.
Kaže da su u dom dolazile neke djevojke pokazivale mu kako koristiti mobitel. Te djevojke bile su iz društva za komunikaciju i medijsku kulturu. Učile su ih kako poslati poruku najmilijima, platiti račun, ali i upozoravale na neke najnovije izazove.
"Pogotovo smo, evo, posljednje dvije godine s njima razgovarali malo više o svim vrstama prevare s kojima se mogu susresti i na internetu i putem običnog poziva ili SMS poruka, ali i o svim deepfake sadržajima s kojima se susreću na društvenim mrežama", kaže Diana Čabrilo.
"Razgovarali smo o tome kako mogu primijetiti da se na videozapisu radi o nekom deepfake sadržaju, odnosno sadržaju generiranom putem umjetne inteligencije, te kako na fotografijama također to uočiti", dodaje.
Starije osobe su često meta prevara, a to pokazuju i statistički podaci. Tako je tijekom 2023. godine zabilježeno ukupno 635 oštećenih osoba starijih od 60 godina, dok je godinu dana ranije prevarenih u ovoj dobi bilo 679.
Ni na Ivinoj najdražoj platformi nije sve bajno.
"Na primjer, iritiraju me reklame - to me ljuti, ja ništa više ne kupujem pa mi ništa više ni ne treba reklamirati."
"Bombardira te, prekida ti emisiju. Kad mi izbaci reklamu moram odmah izbrisati ili čekati da prođe", kaže Ivo.
"Zamislite koliko emisije koja je zanimljiva i potrebna nam ukradu reklame", dodaje.
Ivo još nije zadovoljan svojim napretkom, tražit će nekoga da se više angažira, kaže. Mislio je da mu to znanje neće niti trebati, no mediji nisu zaobišli ni njega ni njegove vršnjake. Svakako, zadržat će se zasad samo na YouTubeu i klasičnim pozivima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas