Kako idu radovi po Zagrebu i što kažu građani? "Samo smo fontane delali, sad se ipak ceste delaju"

Zagreb je i ovoga ljeta raskopan, radi se na sve strane. Popravljaju se prometnice, tramvajska pruga, rekonstruira se infrastruktura. Zbog toga - gužve na cestama su nesnosne, a kako će biti u ponedjeljak kad počinje i škola...

Neki su radovi završeni i prije roka, a neki će, doznajemo u Gradu, biti završeni do ponedjeljka.

Ipak, dobar dio radova i dalje će se obavljati i gužve su očekivane, naročito od ponedjeljka kad počinje nova školska godina.

Građani reagiraju dvojako, dok je nekima gužva koja je nastala zbog radova "koma", drugi su puni razumijevanja i kažu: "Dosad smo samo fontane delali, sad se ipak ceste delaju".

