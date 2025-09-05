Oglas

jednima OK, drugima "koma"

Kako idu radovi po Zagrebu i što kažu građani? "Samo smo fontane delali, sad se ipak ceste delaju"

Bruno Gazibara
05. ruj. 2025. 07:59

Zagreb je i ovoga ljeta raskopan, radi se na sve strane. Popravljaju se prometnice, tramvajska pruga, rekonstruira se infrastruktura. Zbog toga - gužve na cestama su nesnosne, a kako će biti u ponedjeljak kad počinje i škola...

Neki su radovi završeni i prije roka, a neki će, doznajemo u Gradu, biti završeni do ponedjeljka.

Ipak, dobar dio radova i dalje će se obavljati i gužve su očekivane, naročito od ponedjeljka kad počinje nova školska godina.

radovi u zagrebu - mapa
Građani reagiraju dvojako, dok je nekima gužva koja je nastala zbog radova "koma", drugi su puni razumijevanja i kažu: "Dosad smo samo fontane delali, sad se ipak ceste delaju".

Više u priči Brune Gazibare.

radovi u zagrebu

