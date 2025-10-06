Kako nam na prevaru prodaju pokvarenu hranu? "Rok trajanja je u redu, ali izgled i okus mesa nisu"

"Svježe mlijeko, svježa riba, svježe meso itd. ono što se odnosi na sigurnost hrane. Tamo piše "upotrijebiti do" i datum. Nakon toga ne jer može biti opasno za zdravlje. Etiketa "najbolje upotrijebiti do" odnosi se na kvalitetu namirnica, što znači da nije opasno za zdravlje i da nakon tog datuma možemo to koristiti", objasnila je Knežević pa dodala: