Kako nam na prevaru prodaju pokvarenu hranu? "Rok trajanja je u redu, ali izgled i okus mesa nisu"

Zajednička akcija kodnog imena Opson u 31 zemlji, kojom je koordinirao Europol, dovela je do otkrića rekordne količina pokvarene hrane - gotovo stotinu milijuna eura hrane s lažiranim istekom trajanja, skladištene protiv propisa i u ilegalnim klaonicama.
Stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", gdje je fokus na medu i maslinovom ulju, kažu da se trendovi ne mijenjaju i ne odudaraju od europskog prosjeka. Upravo je ulje uz vino, meso i školjkaše bilo u fokusu istražitelja.
"Med je sigurno jedan od najvećih broj uzoraka koji dolazi na patvorenje i tu su brojke slične kao i prethodnih godina. Ako pratite nekakve brojke u Europskoj uniji, tu su svakako maslinovo ulje, mlijeko, začini", napomenuo je Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane.
"Hrvati najmanje čitaju i razumiju"
Zbog toga upozorava na velik broj proizvoda s lažnim obećanjima o poboljšanju zdravlja.
"Dva do tri posto uzoraka nam je nesukladno na godišnjoj razini, gdje se značajan dio odnosi na prevare s hranom. Nekada to nije u sastavu, nekad je to i u etiketama, odnosno deklariranju", napomenuo je Lasić za Novu TV.
Zdravstvena tvrdnja mora imati minimalne kriterije.
"Ako nešto ima visok sadržaj cinka i vitamina C, onda na račun njih možeš vidjeti ili staviti deklaraciju da je dobra za imunitet", pojasnio je Lasić.
Hrvati su redovito među potrošačima koji najmanje čitaju i razumiju deklaracije u cijeloj Europskoj uniji, ustvrdila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
"Svježe mlijeko, svježa riba, svježe meso itd. ono što se odnosi na sigurnost hrane. Tamo piše "upotrijebiti do" i datum. Nakon toga ne jer može biti opasno za zdravlje. Etiketa "najbolje upotrijebiti do" odnosi se na kvalitetu namirnica, što znači da nije opasno za zdravlje i da nakon tog datuma možemo to koristiti", objasnila je Knežević pa dodala:
"Pogotovo to zapakirano i ove mesne prerađevine i kojekakve salame i kobasice. Dakle, to je obično u unutar roka trajanja, ali ljudi se žale i primijetili su prolazak roka i po izgledu i po boji, a da ne govorim i po okusu."
