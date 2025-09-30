Proizvodi se povlače zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji istih.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda sa sljedećim rokovima trajanja i LOT brojevima:
- 6902540 Confiserie Firenze Baklava, 500g rok trajanja 04.10.2025., LOT 5167 / rok trajanja: 09.10.2025.; LOT 5172 / rok trajanja: 15.10.2025.; LOT 5178; / rok trajanja : 23.10.2025.; LOT 5186 / rok trajanja : 27.10.2025.; LOT 5190 / rok trajanja : 15.11.2025.; LOT 5199 / rok trajanja : 06.11.2025.; LOT 5200 / rok trajanja : 19.11.2025.; LOT 5213 / rok trajanja : 22.11.2025.; LOT 5216 / rok trajanja : 24.11.2025.; LOT 5218 / rok trajanja : 27.11.2025.; LOT 5221 / rok trajanja : 02.12.2025.; LOT 5226 / rok trajanja : 04.12.2025.; LOT 5228
- 6909375 Domaća Baklava NuBake pistacio, 500g rok trajanja 26.10.2025.; LOT 5179
Povlači se zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji istih. Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ
Obavijest o opozivu dostupna je na web stranici subjekta https://www.lidl.hr/c/obavijest-o-povlacenju-opozivu-proizvoda/s10029608.
