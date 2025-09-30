Povlači se zbog povišene razine pesticida klorpirifos-etila u brašnu korištenom u proizvodnji istih. Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ