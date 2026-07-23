Vlada naredila punjenje skladišta plina: Evo koliko mora biti popunjeno do listopada

"Analizom planova punjena skladišta plina u Okolima utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti, ali i da postoje neiskorišteni skladišni kapaciteti koji su korisnici spremni dobrovoljno ustupiti", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade, dodavši da se odlukom ujdeno ovlašćuje glavna skupština društva zajamčenog opskrbljivača ili s njime povezanog društva, da poduzme sve aktivnosti iz svoje nadležnosti potrebne radi provedbe ove odluke.