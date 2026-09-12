VLADA ZADALA ROK
Okoli se sporo popunjava plinom. Hoće li to utjecati na cijenu? Stručnjak: Ovisi o tome kada je kupljen
Vlada je 23. srpnja, donijela odluku kojom je korisnicima sustava podzemnog skladišta plina Okoli kod Kutine odredila da do 1. listopada popune skladište najmanje 85 posto od zakupljenog skladišnog kapaciteta, uz dopušteno odstupanje do pet posto.
Kada je Vlada donosila tu odluku, zapunjenost plinom skladišta Okoli bila je 51 posto, a sada je, mjesec i pol dana kasnije, na 77 posto. Do zadanog roka preostala su tri tjedna tijekom kojih bi zapunjenost skladišta trebalo dići za još osam posto.
Lani je, primjerice, već koncem kolovoza zapunjenost Okolija bila skoro 90 posto no tada je situacija bila specifična jer su ga korisnici (HEP, PPD, INA i drugi) napunili zbog skoro dvomjesečne obustave rada LNG terminala na Krku radi proširenja kapaciteta.
Količina dovoljna za tri do četiri mjeseca
Energetski stručnjak Ivica Jakić kaže kako se podzemno skladište plina Okoli puni sporije od očekivanog, ali smatra kako će doseći popunjenost od 85 posto s desetak dana zakašnjenja.
Kapacitet Okolija je 438 milijuna kubnih metara plina, a efektivna raspoloživost je oko 350 milijuna kubnih metara.
"Količina plina u tako popunjenom skladištu trebala bi biti dovoljna za tri do četiri mjeseca za domaće potrebe. To su tri do četiri LNG broda ili oko pet teravat-sati (TWh) energije", dodaje Jakić.
Trgovci čekali ljeto i niže cijene, a plin poskupio
Još sporije pune se europska skladišta plina. Početkom rujna u prosjeku su bila na 63 posto popunjenosti. No Jakić ističe da je razlog sporijeg popunjavanja kod nas ponešto drugačiji.
"Nama ukapljeni plin skoro isključivo, više od 90 posto, dolazi iz SAD-a, a ostalo iz afričkih država, pogotovo zapadne Afrike. Mislim da je razlog sporijeg punjenja jer su naši trgovci čekali kako bi što povoljnije kupili plin ljeti kada mu je cijena najniža. Međutim, ispostavilo se da je cijena upola viša. Lani u ovo doba jedan LNG brod s plinom od 1 teravat-sata energije u sebi koštao je 34 milijuna dolara, a sada košta preko 70 milijuna dolara. Toliko se cijena plina povećala u godinu dana. Cijena na TTF-u u Nizozemskoj (referentna burza plina za Europu, nap.a.) u zadnjih tridesetak godina nije bila veća nego što je sada", pojašnjava Jakić.
Trenutna cijena plina na TTF-u je oko 76 eura po megavatsatu (MWh), dok je lani u rujnu bila oko 33 eura.
Hrvatska ne ovisi o plinu iz Katra
Znatna kašnjenja u popunjavanju europskih skladišta plina Jakić tumači zastojem u transportu plina iz Perzijskog zaljeva, ponajprije iz Katra koji je glavni dobavljač za europsko tržište. A zastoj je rezultat nestabilne geopolitičke situacije, kaže.
"Zbog toga se veći dio Europe interventno okreće dobavnom pravcu iz Norveške koja postaje njen glavni opskrbljivač plinom. Francuska i Italija su svojim plinovodima okrenute sjeveru Afrike - Alžiru, Tunisu i Maroku. Ostaje Njemačka čija se skladišta pune sporije od očekivanog. Plin je poskupio više nego što se očekivalo no najvažnije je napuniti skladišta pa je cijena u drugom planu."
Donja granica popunjenosti
Jakića smo pitali što bude ako se zalihe plina u skladištu tijekom sezone grijanja troše brže no inače. Postoji li donja kritična granica zaliha plina?
"Skladište plina nikada se ne isprazni do kraja. Ono se nadopunjuje i propisano je da prije početka sezone grijanja mora biti popunjeno barem 85 posto. Budući da prema kraju sezone grijanja skladište biva sve praznije, postoji donja granica popunjenosti, a to je 20-ak posto."
"Građani imaju subvencioniranu cijenu plina"
Na pitanje hoće li se građani u sezoni grijanja suočiti s većim poskupljenjem plina, Jakić kaže kako očekuje da Vlada poduzme mjere po pitanju trošarina, mrežarina i trgovačkih naknada, ali i napominje kako cijenu plina ne određuje Vlada, nego dobavljači plina.
"Vlada nije trgovac, nego organizator tržišta, a Plinacro je organizator prijenosnog sustava. Građani imaju subvencioniranu cijenu plina i Vlada će ih štititi od poskupljenja kao i do sada. No gospodarstvo je, nažalost, okrenuto tržištu. Zato svaki ozbiljan trgovac ugovara kupovinu plina bar godinu dana ranije. Pa ako ga je kupio prošle godine i dalje ga plaća po lanjskoj cijeni od 36 eura bez obzira što je danas na burzi cijena plina 77 ili 78 eura. Sve ovisi o tome kada su ga i po kojoj cijeni distributeri kupili", kazao je Jakić.
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