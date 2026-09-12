Okoli se sporo popunjava plinom. Hoće li to utjecati na cijenu? Stručnjak: Ovisi o tome kada je kupljen

"Nama ukapljeni plin skoro isključivo, više od 90 posto, dolazi iz SAD-a, a ostalo iz afričkih država, pogotovo zapadne Afrike. Mislim da je razlog sporijeg punjenja jer su naši trgovci čekali kako bi što povoljnije kupili plin ljeti kada mu je cijena najniža. Međutim, ispostavilo se da je cijena upola viša. Lani u ovo doba jedan LNG brod s plinom od 1 teravat-sata energije u sebi koštao je 34 milijuna dolara, a sada košta preko 70 milijuna dolara. Toliko se cijena plina povećala u godinu dana. Cijena na TTF-u u Nizozemskoj (referentna burza plina za Europu, nap.a.) u zadnjih tridesetak godina nije bila veća nego što je sada", pojašnjava Jakić.