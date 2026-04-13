maksim kamenjecki za n1
Analiza iz Kijeva: "Sada bi u Mađarskoj trebalo smanjiti val mržnje prema Ukrajini"
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki. Razgovarali su o rezultatima izbora u Mađarskoj i što oni znače ne samo za odnose Ukrajine i Mađarske nego za budućnost Europe.
"Pratili smo s velikom pažnjom što se događa u Mađarskoj, iz više razloga. To su naši susjedi, ali i zbog politika koje je Viktor Orban vodio prema Ukrajini. Prvi će promjene osjetiti Mađari, morali bi. A što se tiče ponašanja Mađarske prema EU i Ukrajini, morale bi se dogoditi neke promjene", kazao je Maksim Kamenjecki, komentirajući poraz Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
Kamenjecki dodaje kako Ukrajini slijedi teško razdoblje, ne samo zbog rata.
"Prije nekoliko dana, Volodimir Zelenski je govorio o budućim zbivanjima u Ukrajini, bez obzira na Mađarsku, spomenuo je da, čak i u slučaju da dođe do deeskalacije oružanog sukoba s Rusijom, Ukrajinu čeka izuzetno težak period do otprilike rujna ove godine. Ne zbog vojnih aktivnosti već zbog gospodarstva, a tamo je ključna podrška EU-a i naravno odmrzavanje 90 milijardi eura koje zasad blokira Mađarska, ne zna se što će biti sa Slovačkom. Pitanje podrške Ukrajine od strane EU i uloga Mađarske ključno je", kaže Kamenjecki.
Kaže i kako ga ne bi čudilo da uskoro započne komunikacija između novih vlasti u Budimpešti i Zelenskog.
"Mislim da bi se teoretski mogao uskoro dogoditi razgovor između Ukrajine i Mađarske. Između predizbornih riječi kandidata i prvih koraka postoji neka razlika. Svi će gledati što će poduzeti novi predsjednik Vlade nakon izbora u Mađarskoj, ali mi se nadamo da će doći do kontakta. Trebalo bi normalizirati odnose. Po meni su indikacije problema bile i prije Orbanovog dolaska na vlast, već više 20 godina. To je taj problem odnosa prema mađarskoj manjini u Ukrajini od strane rukovodstava Mađarske. To je bio problem koji je otežavao odnose, ali on se rješavao. Pretpostavljam da i naša strana i mađarska strana žele normalizaciju odnosa", kaže.
Međutim, Kamenjecki smatra da je pitanje normalizacije odnosa "kompleksno".
"Mislim da je normalizacija odnosa kompleksno pitanje. Tu je položaj mađarske manjine u Ukrajini, ponašanje Mađarske prema teritorijima u kojima žive Mađari, tu je i blokada sredstava Ukrajini. Sve bi to trebalo normalizirati, ima posla za obje strane."
Osvrnuo se i na pitanje ruske nafte i plinovoda Družbe, oko čega su se često sukobljavali Orban i ukrajinski predsjednik.
"Što se tiče ruske nafte i korištenja Družbe, to pitanje će se, pretpostavljam, u Mađarskoj rješavati preko nekih istraživanja... Problemi bi trebali biti riješeni. Jedan korak je prestanak mađarske blokade. Druga stvar, to me osobno pogađalo, vidjelo se koliko mrskih plakata recimo predsjednika Zelenskog. Val mržnje prema Ukrajini u Mađarskoj bi trebalo smanjiti. S obje strane se ima što za raditi."
Ponudio je i svoje viđenje o tome zašto je Orban doživio tako težak poraz na izborima.
"Zašto je Orban doživio tako velik poraz? To je znanstveno pitanje. Dosta je neobično što su po pitanju Mađarske, Rusija i SAD imale gotovo pa isti stav. Možemo tu dodati i podršku od strane Benjamina Netanyahua, koji nije baš popularan u Europi. Sve te osobe: Vladimir Putin agresor, Netanyahu kontroverzan, Trump koji je isto kontroverzan u Europi, Orban bi možda imao bolji rezultat na izborima da to nije iskoristio. To je slučaj kada podrška velikih igra protiv onoga koji je traži", kaže Maksim Kamenjecki.
