Rusija: Troje mrtvih u ukrajinskom napadu na Belgorodsku regiju

Kao odgovor, Kijev napada ciljeve u Rusiji, tvrdeći da cilja vojne i energetske objekte kako bi smanjio sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore. U utorak je izbio požar u rafineriji nafte u Tuapseu na jugu Rusije, nakon što su na nju pali ostaci ukrajinskog drona koji je ciljao objekt, objavile su lokalne vlasti.