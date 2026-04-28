Rusija: Troje mrtvih u ukrajinskom napadu na Belgorodsku regiju

Tri su osobe poginule u utorak u ukrajinskom napadu dronovima u ruskoj Belgorodskoj regiji koja graniči s Ukrajinom, rekao je guverner regije Vjačeslav Gladkov.
"Troje civila ubijeno je kao rezultat napada dronovima ukrajinskih oružanih snaga", napisao je na Telegramu, dodajući da su još tri osobe ranjene.
Dronovi su pogodili automobil u gradu Voznesenovki, pri čemu je poginuo jedan muškarac, i vozilo u gradu Bobravi, gdje su ubijeni muškarac i žena, prema istom izvoru.
Od početka ofenzive u Ukrajini u veljači 2022., Rusija redovito bombardira cijeli ukrajinski teritorij, uključujući i njezinu kritičnu infrastrukturu, piše AFP.
Kao odgovor, Kijev napada ciljeve u Rusiji, tvrdeći da cilja vojne i energetske objekte kako bi smanjio sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore. U utorak je izbio požar u rafineriji nafte u Tuapseu na jugu Rusije, nakon što su na nju pali ostaci ukrajinskog drona koji je ciljao objekt, objavile su lokalne vlasti.
