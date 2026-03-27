situacija u Ukrajini

Sprema li Rusija napad na vodne infrastrukture u Ukrajini? Kamenjecki: Takve prijetnje treba shvatiti ozbiljno

N1 Info
27. ožu. 2026. 10:10
maksim kamenjecki
N1

Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana kod naše Nine Kljenak gdje je izvjestio o situaciji u Ukrajini.

"Situacija je relativno stabilna. Ima napredaka i s ruske strane, ali naše strane vraćaju teritorij. Rusija sad ne može ostvariti neke veće prodore", kaže Kamenjecki.

"Kijev će vjerojatno biti glavna meta udara"

Komentirao je i navode da Rusija sprema napad na vodnu infrastrukturu.

"Ima takvih informacija. Rusi sad izmišljaju neke opcije da stave u kompliciranu situaciju stanovništvo Ukrajine što inače pokazuje njihov način ratovanja .On se ne vodi protiv vojske nego protiv kompletnog stanovništva Ukrajine.

Vodoopskrba je stvarno problem. Takve objekte je nemoguće premjestiti. Njih treba zaštiti jer pogodak u sustav odmah pogodi milijune stanovnika. To stvarno može biti prijetnja, a Kijev će vjerojatno biti glavna meta takvih udara.Takve prijetnje treba shvatiti ozbiljno", govori Kamenjecki.

Hoće li Ukrajina pristati na predaju Donbasa?

Otkrio je i kakva je situacija s Donbasom - odnosno pritiscima od strane Amerikanaca da taj teritorij prepuste Rusiji.

"Već duže vrijeme traju takvi razgovori. Ako se Ukrajina složi s takvom predajom onda Amerika ima slobodne ruke da nastavi razvijati suradnju i vrati se na neki nivo potrebne suradnje s Rusijom", zaključio je Kamenjecki.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

