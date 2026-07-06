Kaos u Zagrebu: Automobil upao u tračnice, zastoj u prometu

Na raskrižju su u tijeku radovi na tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega je dio kolnika raskopan. Za sada nije poznato kako je vozač završio na dijelu gradilišta, no okolnosti događaja tek će biti utvrđene. Izvode se radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.