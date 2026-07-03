GRAD POZIVA NA STRPLJENJE
Kreću radovi na jednom od najvažnijih raskrižja u Zagrebu: Očekujte gužve i izmjene tramvajskih linija
Od subote ujutro jedno od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, ono Savske ceste i Ulice grada Vukovara, ulazi u poseban režim prometa zbog rekonstrukcije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i obnove tramvajske infrastrukture. Privremena regulacija trajat će do 31. kolovoza, a vozače i putnike u javnom prijevozu očekuju brojne izmjene.
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Radovi počinju u subotu u 6 sati, a uz obnovu magistralnog cjevovoda istodobno će se dovršiti i radovi na tramvajskoj skretnici na raskrižju Savske i Vukovarske, izvijestili su iz Grada Zagreba.
Za vrijeme radova promet kroz raskrižje bit će znatno otežan.
Komplicirano od zapada prema istoku
Vozila će i dalje moći voziti ravno iz smjera sjevera prema jugu te iz smjera zapada prema istoku, pri čemu će vozači koji dolaze sa zapada prema istoku koristiti kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj cesti sjeverno od raskrižja.
Promet iz smjera juga prema sjeveru odvijat će se duljom obilaznicom preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića, dok će sva lijeva skretanja na raskrižju biti privremeno ukinuta.
Izmjene u javnom prijevozu
Promjene će zahvatiti i javni prijevoz. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi od 4. srpnja do 17. kolovoza neće prometovati tramvaji na dionici između Savske ceste i Avenije Marina Držića.
Tramvajske linije vozit će prema izmijenjenom rasporedu. Linija 3 prometovat će na relaciji Ljubljanica – Savska – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Savišće, a linija 5 od Prečkog preko Savske, Glavnog kolodvora, Draškovićeve i Vlaške do Kvaternikova trga i Maksimira. Linija 13 privremeno se ukida, dok će noćnu tramvajsku liniju 33 zamijeniti autobus.
Grad poziva na strpljenje
Kako bi se održala povezanost istočnog i zapadnog dijela grada, ZET uvodi i privremenu autobusnu liniju 616 Vrbik – Držićeva, koja će prometovati Ulicom grada Vukovara između Ulice Fausta Vrančića i Radničke ceste. Vozni red bit će objavljen na stajalištima i na internetskim stranicama ZET-a.
Iz Grada Zagreba pozvali su građane na strpljenje te preporučili da prate privremenu prometnu signalizaciju i koriste navigacijske aplikacije poput Google Mapsa i Wazea, u koje su unesene sve privremene prometne regulacije kako bi vozači lakše pronašli alternativne pravce.
Sve informacije o radovima u Zagrebu možete pronaći OVDJE.
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