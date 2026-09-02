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Sporazumni odlazak

Katja Šeruga napustila dužnost glavne i odgovorne urednice N1 Slovenija

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 15:59
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N1

Katja Šeruga sporazumno je napustila dužnost glavne i odgovorne urednice N1 Slovenija.

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Izvršni direktor za informativni program Adria News Networka (ANN) Brent Sadler izjavio je da je Katja Šeruga svojim vodstvom dala značajan doprinos razvoju digitalne redakcije N1 Slovenija.

"Adria News Network zahvaljuje Katji na doprinosu organizaciji i njezinoj publici u Sloveniji. Želimo joj mnogo uspjeha u sljedećoj fazi profesionalne karijere“, rekao je Sadler.

Poručio je i da će N1 Slovenija nastaviti raditi u skladu sa svojim uređivačkim načelima te da ostaje posvećen točnom, neovisnom i odgovornom novinarstvu.

„Nakon više od pet godina na mjestu glavne i odgovorne urednice N1 Slovenija, Adria News Network i ja sporazumno smo se dogovorili da se povučem s te dužnosti. Bila mi je privilegija voditi redakciju od njezina osnutka i raditi zajedno s tako talentiranim i predanim timom. Zahvalna sam našoj publici na ukazanom povjerenju, a svojim kolegama na njihovoj predanosti i podršci. N1 Slovenija i svima koji ondje rade želim mnogo uspjeha u budućnosti“, izjavila je Katja Šeruga.

ANN će uskoro imenovati novog glavnog i odgovornog urednika N1 Slovenija.

Teme
katja šeruga n1 slovenija

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