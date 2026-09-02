Katja Šeruga napustila dužnost glavne i odgovorne urednice N1 Slovenija

„Nakon više od pet godina na mjestu glavne i odgovorne urednice N1 Slovenija, Adria News Network i ja sporazumno smo se dogovorili da se povučem s te dužnosti. Bila mi je privilegija voditi redakciju od njezina osnutka i raditi zajedno s tako talentiranim i predanim timom. Zahvalna sam našoj publici na ukazanom povjerenju, a svojim kolegama na njihovoj predanosti i podršci. N1 Slovenija i svima koji ondje rade želim mnogo uspjeha u budućnosti“, izjavila je Katja Šeruga.