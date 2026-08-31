Tihomir Ladišić odlazi s N1 televizije

„Nakon 12 godina provedenih na N1 Hrvatska, uprava Adria News Networka i ja složili smo se da je došlo pravo vrijeme za moj odlazak. Ponosan sam na ono što smo izgradili od samih početaka kanala, kao i na novinarstvo koje smo zajedno stvarali. Zahvalan sam brojnim talentiranim kolegama s kojima sam radio i cijelom timu N1 želim puno uspjeha i ubuduće“, rekao je Tihomir Ladišić.