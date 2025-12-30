Ivošević: Nije normalno da gradonačelnik ne reagira dok je predsjednik NO u zatvoru

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika i vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević izjavio je u utorak kako nije normalno da predsjednik Nadzornog odbora (NO) tvrtke Žnjan Željko Kerum (HGS) leži u zatvoru, a na to ne reagira gradonačelnik Tomislav Šuta.
Oglas
"Sramotno skrivanje Šute"
Ivošević smatra kako nije normalno ni da Kerum, kao predsjednik NO-a Žnjana, nakon izlaska iz zatvora govori da mu gradonačelnik nije nadređen jer to po Zakonu o trgovačkim društvima jest. Za njega je sramotno skrivanje Šute, koji pokazuje da kao gradonačelnik nema moć upravljanja gradom već samo stoji i gleda razvoj situacije.
Govoreći o reviziji projekta novog Žnjana, Ivošević je kazao da je svaka revizija dobro došla i da je to normalan dio posla.
"Bave se podijelom plijena, a ne upravljanjem gradom"
"Nenormalno je da osobe spremne lagati hrvatskoj državi i policiji, pri čemu mislim na Keruma i Dražena Delića, obnašaju funkcije u NO-u Žnjana. Ako Kerum u tri mjeseca nije bio u stanju pokrenuti revizije koje je najavljivao tu se najbolje pokazuje koliko se bave podjelom plijena, a ne upravljanjem gradom", kazao je Ivošević.
Vezano uz šljunak na Žnjanu Ivošević je izjavio kako mu je žao što Kerum nije pratio medijske napise i njihove izjave. "Nalog Ivice Puljka bio je da se to iza sezone otkloni i da ne ostane onako. Gradonačelnik je rekao da se s tim ne slaže i tražio je se da se to promijeni", rekao je Ivošević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas