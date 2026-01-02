Željko Kerum dao ostavku, poznato tko će ga zamijeniti

Obistinilo se ono što već duže vremena "kuhalo" nakon nemilog prometnog incidenta Željka Keruma koji je blagdane proveo u zatvorskoj ćeliji, pa tako neće više biti predsjednik Nadzornog odbora gradske firme "Žnjan" d.o.o.
Čelnik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum već je izjavio da će se povući s dužnosti predsjednika NO-a kada završi građevinsko vještačenje uređenja plaže Žnjan jer sumnja na nenamjensko trošenje novca i štetu od više milijuna eura, a sada je i službeno dao ostavku uz potpis gradonačelnika Tomislava Šute i izgledno je da će ga na tom mjestu zamijeniti Lidija Bekavac, HGS-ova veteranka i Kerumova desna ruka, piše Slobodna Dalmacija.
Bekavac je dugogodišnja gradska vijećnica, po struci je magistrica znanosti iz područja ekonomije, a s obzirom na njezinu struku ni ne čudi da je posebno aktivna i analitična u raspravama vezanim uz financije i urbanistički razvoj. Bila je predsjednica Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća te je javno prozvala Puljka da je kreditno zadužio sljedećih sedam gradonačelnika, a Slobodnoj Dalmaciji je u razgovoru potvrdila da ulazi u Nadzorni odbor tvrtke "Žnjan" d.o.o.
‘Koalicija je stabilna‘
- Da, gospodin Kerum je dao ostavku i predložena sam za članicu Nadzornog odbora. Zahvaljujem mu na povjerenju koje mi je ukazao, sretna sam što sam imenovana i ovo mi je izuzetno zadovoljstvo, a građani mogu biti sigurni da će dobiti sve transparentne i pravovaljane informacije - kaže Bekavac, naglasivši da nema nikakvih tenzija na relaciji Šuta - Kerum te da je koalicija - stabilna.
- Ovdje postoji jedan kontinuitet i ovo je logičan slijed jer sam te struke i godinama pratim rad gradskih tvrtki. Nema zategnutih odnosa i komplikacija - spremno odgovara na pitanje je li uzdrmana suradnja sa Šutom nakon svih ovih naglih promjena.
Ovdje postoji cijela jedna zakonodavna procedura prema kojoj je gradska vijećnica prvo morala postati članica Nadzornog odbora imenovanjem Skupštine društva (de facto gradonačelnika), a nakon toga će se održati sjednica na kojoj članovi između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika NO-a.
Slijedi revizija
Što se tiče samog rada u Nadzornom odboru, Bekavac obećava temeljit rad i iscrpan uvid u gomilu dokumentacije za koju postoje sumnje da nije usklađena s izvedenim stanjem.
- Sada nije bitno tko je na čelu, nego da se konačno napravi revizija i vidimo je li stanje odgovara papirologiji. Utvrdit ćemo startnu poziciju i sagledati cjelokupnu situaciju jer se već duže vremena provlače sumnje, i to moramo raščistiti. Stručnjaci će sve detaljno pregledati, a mnogima će se tresti gaće kad vide da sam u Nadzornom odboru - najavljuje naša sugovornica i napominje da bi se sjednica NO-a mogla održati već sredinom siječnja, kada se sprovedu svi standardni zakonski postupci.
- Šteta koju sam ja napravio u prekršaju je otprilike 600 eura, a šteta koja je napravljena na Žnjanu je u milijunima, milijunima eura. Zar misle da će Lidija drugačije postupiti? Postupit ćemo svi jednako. Ona će nastaviti isto što i ja. Treba utvrditi ima li nepravilnosti, kolika je šteta, i to je zaključak priče - kazao je nedavno Kerum, pa nema sumnje da će Bekavac nastaviti istim tempom stranačkog šefa koji je naumio detaljno pretresti megalomanski projekt uređenja Žnjana.
