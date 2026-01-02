Željko Kerum dao ostavku, poznato tko će ga zamijeniti

- Sada nije bitno tko je na čelu, nego da se konačno napravi revizija i vidimo je li stanje odgovara papirologiji. Utvrdit ćemo startnu poziciju i sagledati cjelokupnu situaciju jer se već duže vremena provlače sumnje, i to moramo raščistiti. Stručnjaci će sve detaljno pregledati, a mnogima će se tresti gaće kad vide da sam u Nadzornom odboru - najavljuje naša sugovornica i napominje da bi se sjednica NO-a mogla održati već sredinom siječnja, kada se sprovedu svi standardni zakonski postupci.