Plenković o Odboru za mir: Hajdaš Dončić je zamolio Trumpa da me pozove

N1 Hrvatska
24. sij. 2026. 12:40
Andrej Plenković
Obilježila se 36. obljetnica utemeljenja HDZ-a u Gradu Splitu. Svečanoj sjednici je nazočio predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade i suradnicima.

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije i odgovorio Sinišu Hajdašu Dončiću vezano uz Odbor za mir: "Hajdaš Dončić je zamolio Trumpa da me pozove", rekao je kroz smijeh.

Nije želio dodatno komentirati poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića na konzultacije oko sudjelovanje Hrvatske na Trumpovom Odboru za mir.

Rekao je i da SOA funkcionira normalno, a da su pregovori oko predsjednika Vrhovnog suda započeli: "Kako budu napredovali razgovori o popunjavanju tri mjesta Ustavnog suda, nadam se da će se riješiti i pozicija predsjednika Vrhovnog suda", kazao je Plenković kratko.

