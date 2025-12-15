Oglas

Profesor Boris Havel dobio opomenu pred otkaz na FPZG-u zbog vrijeđanja Maje Sever

15. pro. 2025. 15:13
Politolog i povjesnicar Boris Havel
Slavko Midzor/PIXSELL

Izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Boris Havel dobio je opomenu pred otkaz od Stegovnog povjerenstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu zbog vrijeđanja novinarke HTV-a i predsjednice Europske federacije novinara Maje Sever.

Stegovni postupak pokrenut je nakon Havelove objave na društvenim mrežama u kojoj je, komentirajući skup Ujedinjeni protiv fašizma, napisao:

„J*beš skup na kojem je Maja Sever najljepša.”

Objava je izazvala burne reakcije u javnosti, a posebno među studentima i dijelom akademske zajednice.

Uprava Fakulteta političkih znanosti ubrzo se ogradila od Havelovih izjava, istaknuvši da svaka vrsta seksizma, javnog vrijeđanja i ponižavanja nije prihvatljiva te da privatni istupi zaposlenika ne predstavljaju Fakultet ni Sveučilište u Zagrebu. Naglasili su i da se od sveučilišnih nastavnika očekuje odgovorna i pristojna javna komunikacija.

KSFPZG javno osudio izjave profesore

Na Havelov istup reagirao je i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG), koji je javno osudio izjave profesora, navodeći da one sadrže seksističke poruke, degradiraju novinarsku struku te vrijeđaju alumni Fakulteta. Studenti su upozorili i na druge Havelove objave koje smatraju nedopustivima, uključujući komentar vezan uz požar u Vjesnikovu neboderu.

