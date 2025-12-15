Profesor Boris Havel dobio opomenu pred otkaz na FPZG-u zbog vrijeđanja Maje Sever

Uprava Fakulteta političkih znanosti ubrzo se ogradila od Havelovih izjava, istaknuvši da svaka vrsta seksizma, javnog vrijeđanja i ponižavanja nije prihvatljiva te da privatni istupi zaposlenika ne predstavljaju Fakultet ni Sveučilište u Zagrebu. Naglasili su i da se od sveučilišnih nastavnika očekuje odgovorna i pristojna javna komunikacija.