Koliko zapravo ZET ima kontrolora? Iznenađuje i broj ispisanih "kazni"

Sve više Zagrepčana tvrdi kako kontrolu karata u tramvajima i autobusima viđaju rjeđe nego prije, a kada se i pojavi – kazne se, kažu, često ne pišu. Umjesto toga, putnicima se ponekad samo kaže da odu kupiti kartu. – Iskreno, kontrolu gotovo više i ne viđam. Kad se i pojave, znaju pitati imate li kartu, ali ako je nemate, nekad samo kažu da je kupite. Kao da više nemaju volje pisati kazne – govori za Večernji jedna Zagrepčanka koja svakodnevno putuje tramvajem na relaciji Dubrava – centar.