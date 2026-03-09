Koliko zapravo ZET ima kontrolora? Iznenađuje i broj ispisanih "kazni"

U četiri godine broj obavijesti o prekršaju pao je za više od dvije tisuće. Iz ZET-a kažu da je razlog veća dostupnost karata i besplatan prijevoz za dio građana.
Oglas
Sve više Zagrepčana tvrdi kako kontrolu karata u tramvajima i autobusima viđaju rjeđe nego prije, a kada se i pojavi – kazne se, kažu, često ne pišu. Umjesto toga, putnicima se ponekad samo kaže da odu kupiti kartu. – Iskreno, kontrolu gotovo više i ne viđam. Kad se i pojave, znaju pitati imate li kartu, ali ako je nemate, nekad samo kažu da je kupite. Kao da više nemaju volje pisati kazne – govori za Večernji jedna Zagrepčanka koja svakodnevno putuje tramvajem na relaciji Dubrava – centar.
Slična iskustva dijeli i student iz Novog Zagreba. – Nekoliko puta sam vidio da su pustili ljude i nisu naplatili kazne. Rekli su im da izađu na sljedećoj stanici i kupe kartu. Možda ovisi o kontroloru, ali imam dojam da su blaži nego prije – kaže.
Što kažu podaci ZET-a?
Podaci ZET-a pokazuju da se broj prekršaja doista mijenjao posljednjih godina. U kontroli karata trenutačno je zaposleno 77 kontrolora, a broj izdanih obavijesti o prekršaju varirao je iz godine u godinu. Tako je 2022. godine izdano 7389 obavijesti, 2023. njih 9682, dok je 2024. broj blago pao na 9272. Najveći pad zabilježen je prošle godine – 2025. izdano je 6871 obavijesti o prekršaju, što je više od dvije tisuće manje nego godinu ranije.
Iz ZET-a za Večernji objašnjavaju kako je taj trend rezultat nekoliko promjena u sustavu naplate prijevoza. Kako navode, pad je djelomično posljedica dobre prihvaćenosti mobilne aplikacije MojZET, koja putnicima omogućuje jednostavniju kupnju karata. Aplikacija je, ističu, do sada preuzeta više od 300 tisuća puta, čime je plaćanje prijevoza postalo dostupnije.
Posao kontrolora nije jednostavan
Drugi razlog je, navode iz ZET-a, i širenje prava na besplatan prijevoz. Uvođenjem mjera Grada Zagreba besplatan javni prijevoz imaju građani mlađi od 18 godina te stariji od 65 pa je i broj potencijalnih prekršaja manji nego ranije. Kazna za vožnju bez karte trenutačno iznosi 66,38 eura, no u praksi se postupak često rješava i bez pokretanja prekršajnog postupka. Na temelju dokumentacije kontrolora komunalno redarstvo prvo izdaje potvrdu o počinjenom prekršaju u iznosu 33,18 eura, odnosno polovicu minimalne kazne. Ako putnik plati taj iznos, postupak se ne nastavlja dalje.
Kontrolori na terenu ponekad se suočavaju i s problemima suradnje putnika. Kako navode iz ZET-a, policijska se asistencija zatraži desetak puta mjesečno, najčešće u situacijama kada pojedinci odbijaju pokazati kartu ili dati osobne podatke potrebne za evidentiranje prekršaja. U takvim slučajevima, ističu, policija reagira brzo i razrješava situaciju. U ZET-u naglašavaju i da posao kontrolora nije jednostavan. Često su izloženi nepristojnom ponašanju, a ponekad i agresiji putnika koji odbijaju platiti prijevoz ili surađivati tijekom kontrole. Takve situacije, dodaju, mogu usporiti promet i dovesti u neugodnu situaciju i ostale putnike.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas