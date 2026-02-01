Grad Zagreb: Tijekom dočeka rukometaša moguće izmjene u gradskom prijevozu

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14). Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca. Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, te druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.