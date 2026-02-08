Uhvaćen serijski džeparoš iz zagrebačkih tramvaja: Policija objavila savjete kako se zaštititi

Potom, 17. studenoga 2025. po uhodanom obrascu u popodnevnim satima ponovno je žrtvu i priliku tražio u javnom gradskom prijevozu. Tada je, počinio, sumnja se, jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo računalne prijevare, na način da je za vrijeme vožnje tramvajem opet na području Medveščaka, iskoristio gužvu među putnicima te prišao oštećenoj tada 70-godišnjakinji. Trenutak njezine nepažnje je iskoristio kako bi iz džepa kolica za namirnice koje je oštećena koristila, otuđio novčanik u kojemu su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i novac. Odmah nakon, izašao je iz tramvaja i otišao do obližnjeg bankomata te za nekoliko minuta nakon događaja otuđenom bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećena držala uz karticu, s njezina računa podignuo novac u iznosu od 300 eura.