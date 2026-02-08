budite na oprezu!
Uhvaćen serijski džeparoš iz zagrebačkih tramvaja: Policija objavila savjete kako se zaštititi
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Rumunjske zbog sumnje u počinjenje ukupno osam kaznenih djela od čega pet kaznenih djela krađe i tri kaznena djela računalne prijevare na štetu tada 68-godišnjakinje, 79-godišnjaka, 59-godišnjakinje, 21-godišnjakinje te 70-godišnjakinje.
Črnomerec
Sumnja se da je osumnjičeni 28. kolovoza 2024. godine u popodnevnim satima prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari, s ciljem da ju protupravno prisvoji počinio kazneno djelo krađe i kazneno djelo računalne prijevare tako što je za vrijeme vožnje tramvajem koji se kretao područjem Črnomerca iz smjera Centra u smjeru zapada, iskoristio gužvu među putnicima, prišao oštećenom tada 79-godišnjaku te mu u trenutku njegove nepažnje, ali i životne dobi iz džepa hlača otuđio novčanik u kojemu su se nalazili novac, dokumenti i bankovna kartica. Odmah potom, pobjegao je iz tramvaja i otišao do obližnjeg bankomata te otuđenom bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećeni držao uz karticu, s njegova računa u dva navrata podignuo novac u ukupnom iznosu od 690 eura, javljaju iz PU zagrebačke.
Osumnjičeni 62-godišnjak je isto tako, 19. rujna 2024. godine u vrijeme pojačane gustoće putnika u javnom gradskom prijevozu, u tramvaju također na području Črnomerca iskoristio gužvu među putnicima i u trenutku dok se oštećena tada 68-godišnjakinja nalazila u tramvaju, prišao i iz ruksaka joj otuđio novčanika u kojemu su se nalazili dokumenti, razne bankovne kartice i novac, čime je sumnja se počinio kazneno djelo krađe.
Medveščak
Na identičan način, prethodno u srpnju, 2. srpnja 2024. također u popodnevnim satima sumnja se da je počinio kazneno djelo krađe na način da je za vrijeme vožnje tramvajem na području Medveščaka, iskoristio gužvu među putnicima. Tada je prišao tada oštećenoj 21-godišnjakinji, i u trenutku njezine nepažnje iz ruksaka koji je nosila i držala ga s prednje strane tijela otuđio novčanik u kojemu su se nalazili dokumenti i bankovna kartica.
Potom, 17. studenoga 2025. po uhodanom obrascu u popodnevnim satima ponovno je žrtvu i priliku tražio u javnom gradskom prijevozu. Tada je, počinio, sumnja se, jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo računalne prijevare, na način da je za vrijeme vožnje tramvajem opet na području Medveščaka, iskoristio gužvu među putnicima te prišao oštećenoj tada 70-godišnjakinji. Trenutak njezine nepažnje je iskoristio kako bi iz džepa kolica za namirnice koje je oštećena koristila, otuđio novčanik u kojemu su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i novac. Odmah nakon, izašao je iz tramvaja i otišao do obližnjeg bankomata te za nekoliko minuta nakon događaja otuđenom bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećena držala uz karticu, s njezina računa podignuo novac u iznosu od 300 eura.
Maksimir
Na području Maksimira, sumnja se jedno kazneno djelo krađe i jedno kazneno djelo računalne prijevare počinio je 15. travnja 2025. godine. Tijekom vožnje tramvajem uočio je tada 59-godišnjakinju i na isti način iskoristio gužvu među putnicima te joj prišao. Sačekao je pogodan trenutak njezine nepažnje, i iz torbe joj je otuđio novčanik u kojem su se nalazili dokumenti, novac i bankovna kartica. Nakon toga je otišao na područje Dubrave i s obližnjeg bankomata otuđenom bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećena držala uz karticu, s njezina računa podignuo novac u iznosu od 300 eura.
Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima iznosi oko 1.940 eura.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog podnijeli posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.
Savjeti zagrebačke policije o samozaštitnom ponašanju:
Skrećemo pozornost građanima na mjesta u Zagrebu koja su ugrožena od strane „džepara“, upozoravaju iz PU zagrebačke. To su, prije svega, javna mjesta na kojima se nalazi, prolazi ili okuplja veći broj građana, odnosno mjesta na kojima je konstantna gužva, a što čini idealno okruženje za džepne krađe: vozila javnog gradskog prijevoza (tramvaji, autobusi, uspinjača), tržnice, Glavni kolodvor, Autobusni kolodvor, najfrekventnije ulice i trgovi te turističke destinacije (Trg bana Josipa Jelačića, Kaptol, Opatovina, Tkalčićeva ulica, Zakmardijeve stube, Radićeva ulica i cjelokupni prostor Gornjeg grada, neovisno o broju turističkih skupina u obilasku grada ili održavanju raznih manifestacija).
Kada su u pitanju počinitelji džepnih krađa, s ozbirom da ponekad djeluju samostalno, u paru i više (troje, četvero) načini počinjenja su više-manje uvijek jednaki: odvraćanje pozornosti guranjem i naguravanjem ili verbalnim kontaktom (raspitivanje) od strane jednog počinitelja, dok drugi ili više njih istovremeno čini krađu najčešće vađenjem novčanika iz stražnjih džepova i torbica (neovisno o tome jesu li zatvorene ili otvorene). Naravno, iz otvorene torbice to je neusporedivo lakše, međutim niti patentnim zatvaračem zatvorena torbica nije jamstvo da do džepne krađe neće doći. Tada, naime, na scenu stupa domišljatost, spretnost i drskost počinitelja koji torbicu neprimjetno mogu razrezati na njenoj bočnoj strani i iz nastalog otvora izvući novčanik.
Kada su u pitanju mjere prevencije i samozaštite, obavezno treba naglasiti kako se torbe i torbice na svim prethodno navedenim potencijalno ugroženim mjestima nikako ne smiju držati na stražnjoj niti na bočnoj strani tijela, već isključivo naprijed, na prsima, sa, po mogućnosti, prekriženim rukama preko istih, uz obavezno zatvaranje patentnim zatvaračem. Ukoliko osoba nosi samo novčanik, isti nikako ne držati u stražnjim džepovima, već isključivo u prednjim, po mogućnosti unutarnjim i isto tako prekriti ga rukom. Ponekad je sigurnije čvrsto držati novčanik u ruci, nego u stražnjem džepu. U novčaniku uz kartice ne držati zapisane PIN-ove jer s navedenim podatkom, idući korak počinitelja ide u smjeru otuđenja Vašeg novca na bankomatu s Vašeg računa i novo kazneno djelo na Vašu štetu, stoji u priopćenju policije.
