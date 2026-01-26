Zagrepčani se žale na prljave tramvaje: ZET odgovorio koliko često se čiste

Iz ZET-a su rekli kako se čišćenje i pranje tramvaja obavlja u tramvajskim servisima u Dubravi i Trešnjevci, a autobusa u autobusnim pogonima u Podsusedu, Dubravi i Velikoj Gorici. Za pranje vozila koriste se sredstva koja se nalaze u registru Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) koji je dostupan i online. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija, napisano je na njihovoj web stranici, koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH. Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova.