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IMA SE, MOŽE SE

Kolinda Grabar Kitarović navija za Hrvatsku u košulji koja košta do 2800 eura

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N1 Info
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25. lip. 2026. 13:22
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AFP
FABRICE COFFRINI/AFP

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na 146. zasjedanju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lausannei, gdje je pažnju privukla modnim odabirom

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Za službeno pojavljivanje odabrala je košulju s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, očito inspiriranu hrvatskim nacionalnim dresom i nastupom reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Riječ je o dizajnerskom modelu Giant Damier, nastalom u suradnji modne kuće Louis Vuitton i japanskog dizajnera Niga.

Ovisno o veličini, stanju i dostupnosti, cijena košulje kreće se od oko 700 pa do više od 2.800 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Fotografiju u toj kombinaciji Kolinda Grabar-Kitarović objavila je i na društvenim mrežama te poručila da s nestrpljenjem očekuje put u Philadelphiju, gdje će u subotu bodriti hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Gane.

"Idemo, Hrvatska", napisala je.

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hrvatska-gana kolinda grabar-kitarović košulja moo sp 2026

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