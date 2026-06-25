IMA SE, MOŽE SE
Kolinda Grabar Kitarović navija za Hrvatsku u košulji koja košta do 2800 eura
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na 146. zasjedanju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lausannei, gdje je pažnju privukla modnim odabirom
Oglas
Za službeno pojavljivanje odabrala je košulju s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, očito inspiriranu hrvatskim nacionalnim dresom i nastupom reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu.
Riječ je o dizajnerskom modelu Giant Damier, nastalom u suradnji modne kuće Louis Vuitton i japanskog dizajnera Niga.
Ovisno o veličini, stanju i dostupnosti, cijena košulje kreće se od oko 700 pa do više od 2.800 eura, piše Slobodna Dalmacija.
Fotografiju u toj kombinaciji Kolinda Grabar-Kitarović objavila je i na društvenim mrežama te poručila da s nestrpljenjem očekuje put u Philadelphiju, gdje će u subotu bodriti hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Gane.
"Idemo, Hrvatska", napisala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas