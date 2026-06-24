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Najgora vrsta mesa za crijeva: Mnogima je svakodnevno na tanjuru, a truje cijeli organizam!

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N1 Hrvatska
|
24. lip. 2026. 21:50
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hrenovke, salama,
Pexels

Najgora vrsta mesa za crijeva mnogim je ljudima svakodnevno na tanjuru, a može negativno utjecati na cijeli organizam. Pogledajte koje mesne proizvode liječnici savjetuju ograničiti ili izbaciti iz prehrane.

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Najgora vrsta mesa za crijeva možda se upravo sada nalazi u vašem hladnjaku, prerušena u brzi doručak ili večeru koju obožava cijela obitelj. I dok mnogi probleme s nadutošću i probavom pripisuju stresu, stručnjaci upozoravaju da se uzrok ponekad krije upravo na našem tanjuru.

Suvremena istraživanja i gastroenterolozi upozoravaju da pretjerana konzumacija određenih mesnih proizvoda može imati negativan utjecaj na probavni sustav i opće zdravlje. Zato liječnici sve češće savjetuju oprez kada je riječ o prerađenim mesnim proizvodima, piše krstarica.com.

Zašto se prerađeno meso smatra lošim izborom za crijeva?

Problem nije u svježem mesu, nego u načinu na koji se ono industrijski prerađuje. Paštete, salame, hrenovke i drugi mesni proizvodi često sadrže velike količine aditiva, nitrata, konzervansa i soli.

Kada se takvi proizvodi redovito konzumiraju, mogu pridonijeti razvoju kroničnih upalnih procesa u probavnom sustavu. Gastroenterolozi upozoravaju da je učestala konzumacija industrijski prerađenog mesa povezana s povećanim rizikom od određenih bolesti, uključujući i rak debelog crijeva.

Umjesto da organizmu osiguraju kvalitetne hranjive tvari, takvi proizvodi često sadrže sastojke koji dugoročno mogu negativno utjecati na zdravlje, a prve ozbiljnije posljedice ponekad postaju vidljive tek nakon godina redovite konzumacije.

Popis namirnica koje bi trebalo ograničiti ili izbjegavati

Kako biste sačuvali zdravlje i vitalnost, važno je obratiti pozornost na vrste mesnih proizvoda koje redovito konzumirate. Stručnjaci posebno upozoravaju na sljedeće proizvode:

  • Hrenovke i jeftine posebne salame: Često sadrže manji udio mesa, a veći udio mehanički otkoštenog mesa, škroba i pojačivača okusa.
  • Trajne kobasice i salame: Sadrže velike količine soli, konzervansa i aditiva koji mogu negativno utjecati na ravnotežu crijevne mikrobiote, važnog čimbenika za zdravlje probavnog i imunološkog sustava.
  • Mesne paštete u konzervi: Zbog visokog udjela zasićenih masti, soli i različitih aditiva mogu biti teže probavljive od svježih mesnih proizvoda.

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Teme
crijeva meso probava

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