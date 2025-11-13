'TOKSIČNA ATMOSFERA'
Komunikacijska stručnjakinja: "Bojim se da radikalna retorika neće jenjavati kada prođe studeni"
Aktualno prijepodne kojim je u srijedu započelo novo zasjedanje Hrvatskog sabora, potvrdilo je nepopuštanje zaoštrene retorike s obje strane političkog spektra.
Oglas
Znatan dio saborskog 'aktualca' protekao je u prepucavanjima i prozivanjima za povijesni revizionizam, relativizaciju krivnje za zločine tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, za "ustašizaciju", narušavanje digniteta Domovinskog rata, za ideološke provokacije...
Retorika isključivosti uzela je maha pa smo komunikacijsku stručnjakinju i izvanrednu profesoricu s Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Gabrijelu Kišiček pitali očekuje li da će jenjavati nakon Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, odnosno isteka studenoga koji se u posljednje vrijeme u javnom govoru nametnuo kao mjesec žalovanja za žrtvama iz prošloga rata.
"Teme na kojima političari vole egzistirati"
"Mislim da ta retorika neće jenjavati. Vidimo da su to teme na kojima političari vole egzistirati jer odgovaraju i jednoj i drugoj strani. A rekla bih da odgovaraju i premijeru Andreju Plenkoviću jer on voli okarakterizirati ljevicu kao ekstremnu i ograditi se od radikalne desnice. Njemu ide u prilog pozicionirati se između njih", kaže.
Kišiček smatra kako radikalizirani politički diskurs odgovara svima, dok je drugo pitanje kakve posljedice to ostavlja na društvo.
"Stvara se atmosfera obilježena govorom mržnje i društvo postaje polarizirano. Ono što političarima koristi kao platforma za nadmetanja i nadmudrivanja, šteti društvu u cjelini. Oni koji potiču nekakvu ustašizaciju zapravo potiču radikalne pripadnike društva da budu glasniji. A oni koji se tome protive isto tako ne čine dobro jer nastoje te druge prikazati kao bigotne, nazadne i konzervativne pa takvom svojom vrijeđalačkom retorikom također pridonose podjelama", dodaje.
"Zabrinjava jer nije predizborno vrijeme"
Kišiček kaže kako ne pamti da je u proteklih dvadesetak i više godina atmosfera u ovdašnjem društvu bila toksična kao što je sada.
"Obično te teme izađu na površinu u predizborno vrijeme, kada politčari na tome žele ubrati političke poene. Ali to što se događa sada, u vrijeme kada nema nikakve predizborne kampanje, još više zabrinjava. Govora mržnje kakvom svjedočimo dugo nije bilo, a on uvijek prethodi činovima nasilja."
Za premijera Plenkovića Kišiček kaže kako neprestano negira svoju političku odgovornost, iako je već devet godina najmoćnija politička figura u državi.
"Čim dođe do kriznih situacija, on odbacuje svoju odgovornost. To je njegova retorička taktika. Ova situacija ide mu u prilog jer stvara dojam o sebi kao umjerenom centrističkom političaru, nekome tko predstavlja stabilnost. U tome je on prepoznao svoje mjesto i sada uživa u toj situaciji", ističe.
"Ne vidim da će se tenzije smirivati"
Smirivanje tenzija u prvom redu ovisi o političarima koji ih potiču, ali Kišiček nije uvjerena da će se to dogoditi.
"Političari su u ovome pronašli platforme za isticanje svoje važnosti. Ljevica će to koristiti kao argument protiv vladajućih i nastaviti im zamjerati vrijeđajući pritom određenu skupinu ljudi. A desnica će još više izvoditi svoje egzibicije u javnom prostoru. Ne vidim da će se tenzije smirivati", kazala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas