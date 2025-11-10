U Splitu je upravo održana 32. godišnja konferencija hrvatskih psihologa na temu “Psihologija i psiholozi u kriznim vremenima: jačanje otpornosti pojedinca, obitelji, zajednice”.
Nakon završetka konferencije, prenosi Slobodna Dalmacija, stručnjaci su iz Splita uputili zajedničku poruku koju prenosimo u cijelosti:
"Na konferenciji je sudjelovalo više od 600 psihologinja i psihologa koji pokazuju stručnost i posvećenost radu na dobrobiti pojedinaca i zajednice. Potaknuti porastom nasilja u hrvatskom društvu koje opažamo već dulje vrijeme, a koje eskalira u više hrvatskih gradova osjećamo obavezu i dužnost dati izjavu."
"Struka smo koja se svakodnevno susreće s posljedicama nasilja. Iz te perspektive izražavamo duboku zabrinutost zbog svih nedavnih događaja i posljedica koje se javljaju. Toleriranje nasilja vodi porastu nasilja!
Posljedice nasilja u društvu su strah, nesigurnost, međusobno nepovjerenje i problemi mentalnog zdravlja. Odrastanje u takvim okolnostima izravno, ali i neizravno ugrožava mentalno zdravlje i dobrobit djece, mladih te cijelog društva.
Govor mržnje i ponašanja koja ga prate predstavljaju kršenje ustavnih vrijednosti RH, a što izaziva strah i nesigurnost kod građana i građanki.
Dok se pozivamo na institucije i pravila ne zaboravimo ono najvažnije: ne čini nas velikima ono što piše na papiru, već ono kako se odnosimo jedni prema drugima, s poštovanjem i razumijevanjem", poručuju iz Hrvatskog psihološkog društva.
