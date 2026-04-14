Gabrijela Kišiček
Komunikacijska stručnjakinja: Magyar je mađarska verzija JFK-a
Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bila je Gabrijela Kišiček, komunikacijska analitičarka. Razgovarali su o retorici novog mađarskog premijera, Petera Magyara, ali i o verbalnom napadu Donalda Trumpa na papu Lava.
"Čini mi se da je njegova komunikacijska vještina jedna od važnijih elemenata koji su pridonijeli povijesnoj pobjedi. Naravno da je mađarski narod bio iscrpljen korupcijom, tu su i ostali čimbenici koji su pridonijeli. Međutim, kada čovjek zastupa određene promjene, on mora svojom komunikacijom pokazati da je on taj koji te promjene može iznijeti", kazala je Gabrijela Kišiček, komentirajući retoriku pobjednika nedavnih mađarskih izbora, Petera Magyara.
Objasnila je i zašto je se dojmio budući mađarski premijer.
"Nije dovoljno samo obećati što će u budućnosti biti drugačije, vi morate svojom komunikacijom odavati kredibilitet čovjeka koji to može iznijeti. Mislim da je to jedna od velikih prednosti budućeg mađarskog premijera. Kad ga gledate i slušate, on odiše kredibilitetom, samopouzdanjem, energičnošću."
Dodaje kako je u politici, čak i u eri društvenih mreža, osobni kontakt i dalje presudan.
"Dolazimo do paradoksa; čini se da, budući da imamo puno platformi za komunikaciju pa nije nužno izlaziti na teren među ljude. Međutim, taj izravni kontakt je ono što političari prepoznaju da ipak birači preferiraju. Politički izbori nisu samo prenošenje informacija. Informacije i sadržaj su najmanje bitni, prenose se emocije, osjećaj koji čovjek proizvodi ili ne. Vi to daleko lakše možete postići izravnim kontaktom nego putem društvenih mreža ili tradicionalnih medija. Društvene mreže olakšavaju brzinu i doseg prema većem broju ljudi, ali nikada to ne može zamijeniti ono što ljudi vole: stisak ruke, pogledati političara i osjetiti njegovu energiju. Magyar ima tu energičnost koja je utjecala na to da mu ljudi vjeruju."
Kišiček je pohvalila i Magyarov pobjednički govor.
"Pobjednički govor bio je jako, jako lijep. Bilo je klišeja kada se obraćao pobornicima stranke Viktora Orbana, ali način na koji je on to strukturirao i oblikovao - pokazao je da razumije tuđe osjećaje i umirio ih je. Na neki način je ublažio tu klišejiziranost, ipak je to izveo nešto kreativnije i retorički vještije. Vjerujem da će doći neka nova era politike jer je praćena novom erom komunikacije. On donosi neku svježinu koju Orban nije imao. Čak bi rekla da mi on izgleda kao mađarska verzija JFK-a. On je primjer mladog političara u 40-ima, u naponu snage, entuzijastičnog, motiviranog, nekoga tko može motivirati birače."
S druge strane, smatra da američki predsjednik Donald Trump srlja iz katastrofe u katastrofu.
"Kad nam se čini da ne može niže ili gore, Trump nađe još jednu stepenicu ispod koje će se zavući. Ovoga puta direktnim napadom na poglavara Katoličke crkve, što je ne samo neprimjereno nego i nezamislivo bilo prije pet godina. Čini mi se da dolazi do zasićenja svega ovoga zbog čega su ga birali. Ne može on beskrajno i beskonačno dugo šokirati, a da to bude informativno. Sada bi bilo informativno za birače i građane SAD-a da on bude normalan", kaže.
Kišiček dodaje kako je Europa umorna od Trumpovog načina komunikacije, ali da se njegov iskaz potrošio čak i kod pristalica američkog predsjednika.
"Ja ne znam je li podrška JD-ja Vancea i Trumpa Orbanu pomogla. Rekla bih da mu je čak naštetila. Europi je dosta Trumpa, dosta joj je takvog načina komunikacije, takvih politika koje rezultiraju ne samo skandaloznim izjavama nego nasiljem i ratovima, najcrnijim scenarijima. Nekad se vjerovalo da Trump možda samo tako agresivno govori, ali vidimo da on tu svoju komunikaciju provodi u djelo. Već je došlo do zasićenja i kod njegovih vjernih pobornika, o Europi da ne govorimo..."
Za kraj je dodala kako je Mađarska imala jasnu alternativu Orbanu, a kako SAD to, zasad, još nema. Osim možda jedne...
"Mislim da nije dovoljno da ljudima bude dosta nekoga, oni moraju imati alternativu. Mađari su imali alternativu, ali ne znam jesu li Amerikanci uvidjeli tko je alternativa Trumpu. Ako se ta alternativa pokaže kao vjerodostojna i uvjerljiva da odašilje sve ono što Amerikancima sada treba - racionalnost, normalnost, logičnost, emocije koje su malo balansiranije od Trumpovih, onda će pobjeda Trumpovog kontrakandidata doživjeti ovakvu povijesnu pobjedu kao u Mađarskoj.
U kuloarima se počelo pričati da bi Michelle Obama mogla biti iduća kandidatkinja. Mislim da je to alternativa koja će doživjeti veliki uspjeh", kaže Gabrijela Kišiček.
