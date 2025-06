Treća faza obuhvaća Jadranski most, Jadransku aveniju, Selsku cestu od Horvaćanske do Savske i Savsku do Slavonske avenije, ali isto tako i izlaze sa obilaznice na čvoru Lučko. Ta faza aktivirat će se samo ako broj pješaka ugrozi sigurnost kretanja. I tu će sve ovisiti o procjeni policije.