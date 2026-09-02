TRI VAGONA
Korak do katastrofe: U Rijeci iz tračnica iskliznuo vlak, nema ozlijeđenih
Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su oko 17:20 iz tračnica u Rijeci, kod željezničkog kolodvora Sušak-Pećine pri čemu nitko nije ozlijeđen, potvrdili su policija i HŽ Infrastruktura.
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Iz HŽ Infrastrukture preciziraju da su u kolodvoru Sušak-Pećine¸ iz tračnica iskliznuli šesti, sedmi i osmi vagon teretnog vlaka.
Pruga između Rijeke i Škrljeva je zatvorena za promet, a putnike prevoze zamjenski autobusi.
Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće.
U srijedu ujutro iz tračnica je u kolodvoru Đurđevac iskliznuo putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Osijek pri čemu nitko od 36 putnika nije ozlijeđen, izvijestila je ranije danas HŽ Infrastruktura.
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