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TRI VAGONA

Korak do katastrofe: U Rijeci iz tračnica iskliznuo vlak, nema ozlijeđenih

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Hina
|
02. ruj. 2026. 19:47
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vlak na tračnicama
Unsplash/Ilustracija

Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su oko 17:20 iz tračnica u Rijeci, kod željezničkog kolodvora Sušak-Pećine pri čemu nitko nije ozlijeđen, potvrdili su policija i HŽ Infrastruktura.

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Iz HŽ Infrastrukture preciziraju da su u kolodvoru Sušak-Pećine¸ iz tračnica iskliznuli šesti, sedmi i osmi vagon teretnog vlaka.

Pruga između Rijeke i Škrljeva je zatvorena za promet, a putnike prevoze zamjenski autobusi.

Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće.

U srijedu ujutro iz tračnica je u kolodvoru Đurđevac iskliznuo putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Osijek pri čemu nitko od 36 putnika nije ozlijeđen, izvijestila je ranije danas HŽ Infrastruktura.

Teme
rijeka teretni vlak tračnice

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