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Škrljevo

HŽ nakon novog incidenta: "Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci", pruga zatvorena

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Hina
|
09. kol. 2026. 18:25
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18:43
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Zeljeznički kolodvor Slavonski Brod , pogled na glavne, pomocne i teretne kolosijeke. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Željeznička pruga Zagreb- Rijeka u nedjelju je u 17,35 sati u potpunosti otvorena za promet, nakon izvanrednog događaja kod Škrljeva gdje je teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo, izvijestili su za Hinu iz HŽ Infrastrukture.

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"Vezano uz izvanredni događaj u kolodvoru Šrkljevo, u vlaku 4000, koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci, bilo je oko 45 putnika. Putnici vlaka su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.

S obzirom da je zbog očevida pruga zatvorena za promet, na relaciji Rijeka – Plase i obrnuto putnici se prevoze autobusima. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje", priopćili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Kako su ranije izvijestili iz HŽ Infrastrukture, teretni vlak HŽ Carga prošao je u nedjelju kroz crveno svjetlo na kolodvoru Škrljevo i nastavio vožnju prema putničkom vlaku koji je dolazio iz smjera Zagreba, no oba su vlaka pravodobno zaustavljena.

Incident se dogodio u 13,06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka.

Teretni vlak trebao se zaustaviti u Škrljevu i pričekati križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza, no prošao je signal koji je pokazivao crveno svjetlo.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži. Nakon isključenja napona oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.

Nakon završetka potrebnih postupaka, pruga je u 17,35 sati u potpunosti otvorena za željeznički promet, naveli su iz HŽ Infrastrukture.

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