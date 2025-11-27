Nema dogovora
Kovačević o veleposlanicima: Zašto bi predsjednik pristao dati vjerodajnice samo Plenkovićevim ljudima?
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević. Komentirao je trzavice između premijera i predsjednika zbog liste veleposlanika i ostale aktualnosti.
Božo Kovačević komentirao je način na koji se raspravlja o listi veleposlanika između Vlade i Ureda predsjednika: "Paradoksalno je da su dvojica čelnih ljudi u Hrvatskoj, diplomati, radili su u sustavu vanjskih poslova, a da se ovako ponašaju u javnosti. Treba pregovarati, premijer to stalno govori, a kada pokušava objasniti o čemu se pregovara - moraju biti prihvaćenih svi prijedlozi Vlade. Ustav propisuje da predsjednik imenuje veleposlanike na prijedlog Vlade. Ne mora imenovati svakog koga predloži Vlada, a takva formulacija pretpostavlja razgovore između predsjednika i premijera o tome tko će biti veleposlanici."
"Plenković o kandidatima Milanovića govori ironično i posprdno"
"Predsjednik i premijer se moraju dogovoriti o tome tko će biti veleposlanici. Premijer je za argumentirane pregovore, a o svim predsjednikovim kandidatima govori ironično i posprdno. Tko god oni bili, ako je predsjednik u stanju argumentirati zašto netko od njih treba biti veleposlanik, ne znam zašto se premijer ne bi složio s tim. Premijer inzistira na tom da to trebaju biti ljudi iz sustava, a to ne piše u Ustavu, a niti je to praksa u diplomaciji."
"Tamo su Plenkovićevi ljudi"
"Ono na čemu inzistira premijer je da je HDZ proveo opsežno kadroviranje s obzirom na to da je gotovo stalno na vlasti i svojim ljudima je obećao da će biti ambasadori. Premijer želi da i diplomacija bude HDZ-ovska. On to ne želi javno reći, ali s obzirom na to što se događalo u Ministarstvu vanjskih poslova, jasno je da su tamo Plenkovićevi ljudi. Ne znam zašto bi predsjednik pristao na to da daje vjerodajnice samo Plenkovićevim ljudima", dodaje.
Kovačević ističe da nema pravila u dogovoru oko izbora veleposlanika: "Svi ambasadori su politički imenovani, samo su neki karijerni diplomati, a neki nisu. Vrlo su rijetke države koja na veleposlanička mjesta šalju karijerne diplomate. Nema jasno definiranih pravila, ali postoji uhodana praksa."
"Plenković se s Milanovićem ne želi ni o čemu dogovoriti"
"Ovdje je od prvog dana Plenkovićevog premijerskog mandata jasno da se on s Milanovićem ne želi ni o čemu dogovoriti", dodao je.
Ključni problemi
Navodi da premijer i predsjednik o važnim pitanjima vanjske politike nemaju usuglašena stajališta: "Problemi koji nas okružuju i koji uvjetuju i našu sudbinu su sve ozbiljniji, trebalo bi se o tome dogovoriti, a ne dovoditi svaki problem do apsurda da o tome mora odlučivati Sabor i cijela javnost se time baviti. Koji su to ključni problemi? Odnos prema ratu u Ukrajini, odnos prema Izraelu i palestinskom pitanju, NATO savezu i kakve obveze Hrvatska treba preuzimati, a kakve ne."
"Hrvatska diplomacija provodi politiku Vlade"
"Hrvatska diplomacija provodi politiku Vlade koja nije, striktno gledano, vanjska politika Hrvatske jer ju prethodno nisu usuglasili predsjednik i premijer", dodaje.
Kovačević se osvrnuo i na mirovni plan o okončanju rata u Ukrajini:
"Čini mi se da je u Ženevi postignut neki napredak. Revidiran je taj Trumpov prijedlog, koji je usuglašen američko-ruski prijedlog. 28 točaka svedeno je na 19, a pretpostavljam da su iz izvornog dokumenta izbačeni dijelovi koji se tiču bilateralnih američko-ruskih odnosa. Postoje izgledi za potpisivanje tog sporazuma o primirju jer Ukrajina i Rusija vide svoj interes o prekidu vatre. Ne odgovara im beskrajno produživanje ovako intenzivnog rata."
