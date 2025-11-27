"Predsjednik i premijer se moraju dogovoriti o tome tko će biti veleposlanici. Premijer je za argumentirane pregovore, a o svim predsjednikovim kandidatima govori ironično i posprdno. Tko god oni bili, ako je predsjednik u stanju argumentirati zašto netko od njih treba biti veleposlanik, ne znam zašto se premijer ne bi složio s tim. Premijer inzistira na tom da to trebaju biti ljudi iz sustava, a to ne piše u Ustavu, a niti je to praksa u diplomaciji."