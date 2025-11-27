Na summitu prije mjesec dana čelnici Europske unije nadali su se dogovoriti prijedlog o korištenju ruskog blokiranog deviznog rezervata za "reparacijski zajam" Ukrajini u iznosu od 140 milijardi eura, ali se ta ideja suočila s oštrim protivljenjem belgijskog premijera Barta De Wevera, u čijoj se zemlji taj novac nalazi, prenosi Politico.