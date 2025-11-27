Nakon tragedije u novom mestu
U Sloveniji stupio na snagu Šutarov zakon: Evo što donosi
U Sloveniji je stupio na snagu Šutarov zakon, koji između ostalog uvodi mogućnost ulaska u stanove bez sudskog naloga i tehnički nadzor na sigurnosno rizičnim područjima te donosi više kazne za nasilništvo. Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič najavio je da će prvo sigurnosno rizično područje odrediti uskoro.
Oglas
Danas je u Sloveniji na snagu stupio Zakon o nužnim mjerama za osiguravanje javne sigurnosti, tzv. Šutarov zakon, koji zahvaća područja kaznenog, sudskog, socijalnog i drugog zakonodavstva.
Zakon je državni zbor usvojio prošlog tjedna, a predložila ga je slovenska vlada nakon napada u Novom Mestu, u kojem je život izgubio 48-godišnji Aleš Šutar.
Što donosi zakon?
Zakon između ostalog donosi dodatne ovlasti za postupanje policije na sigurnosno rizičnim područjima, jer će policija, među ostalim, moći koristiti tehnička sredstva za fotografiranje te video i audio snimanje ako su ugroženi život ljudi ili imovina ili postoji vjerojatnost da bi do takve ugroženosti moglo doći.
Sigurnosno rizično područje, na temelju objektivnih i provjerljivih pokazatelja kao što su stopa kriminaliteta i slično, određuje direktor policijske uprave ili glavni ravnatelj policije; isto vrijedi i za mjeru nadzora, koju određuju pisanim nalogom u pravilu najviše na tri mjeseca. Policija taj nalog u roku od 24 sata od potpisa šalje na ocjenu istražnom sucu okružnog suda, koji ga može potvrditi ili ukinuti.
Pisani nalog direktora policijske uprave ili glavnog ravnatelja policije bit će potreban i za određivanje racije.
Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič u srijedu je u razgovoru za STA najavio da će prvo sigurnosno rizično područje odrediti uskoro.
Zakon policiji omogućuje da do uređenja u sistemskom zakonu, bez sudskog naloga, uđe u tuđi stan, druge prostorije ili prijevozno sredstvo i po potrebi obavi pregled (ali ne i kućnu pretragu) ako je to neizbježno potrebno kako bi se radi zaštite ljudi odmah oduzelo vatreno oružje. Ako je potrebno, policajci mogu ući i silom.
Zakon donosi i više kazne za nasilništvo, pojednostavljuje privremeno oduzimanje imovine i ovrhu na novčane socijalne naknade te određuje mjere u slučaju maloljetnih roditelja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas