U Sloveniji stupio na snagu Šutarov zakon: Evo što donosi

Sigurnosno rizično područje, na temelju objektivnih i provjerljivih pokazatelja kao što su stopa kriminaliteta i slično, određuje direktor policijske uprave ili glavni ravnatelj policije; isto vrijedi i za mjeru nadzora, koju određuju pisanim nalogom u pravilu najviše na tri mjeseca. Policija taj nalog u roku od 24 sata od potpisa šalje na ocjenu istražnom sucu okružnog suda, koji ga može potvrditi ili ukinuti.