Grlić Radman optužio Milanovića: "Želi svoje prijatelje za veleposlanike i radi cirkus"

Ocijenio je da je sustav vanjskih poslova potpuno zapušten i zapitao se kome to odgovara. "Kome odgovora ovo zatečeno stanje nereda u kojem se s cijelom diplomacijom upravlja iz Banskih dvora i Zrinjevca? Meni ne odgovora. Pitajmo se ima li netko kome je u interesu da stvari stoje", rekao je Milanović.