Krstičević naveo glavne razloge zbog kojih ljudi napuštaju zdravstveni sustav

Krstičević je opisao i jedan primjer iz prakse te naveo da u bolnici u kojoj radi postoji šest operacijskih sala te da je samo jedna od njih dostupna 24 sata, dok su ostale dostupne osam sati: "Ako se pitamo ima li liječnika odnosno kirurga, koji bi operirali i izvan tih jutarnjih osam sati, kažem vam da ima. Ima li anesteziologa, medicinskih sestara, radioloških inženjera, njih nema jer su slabo plaćeni i prema njima postoji loš odnos. Onaj tko ne zna kako tome doskočiti ne bi trebao upravljati zdravstvenim sustavom. Jasno je da je upravljanje zdravstvenim sustavom loše, postoji niz koruptivnih radnji. Rijetko se spominje da je naš zdravstveni sustav podfinanciran, a to nije od jučer, nego je podfinanciran niz godina i tako je tjeran prema privatizaciji."