"podfinanciran je"
Krstičević naveo glavne razloge zbog kojih ljudi napuštaju zdravstveni sustav
Klub zastupnika SDP-a organizira okrugli stol "Obnova i razvoj javnog zdravstva", a moderirat će ga zastupnik Mišo Krstičević. U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio je o situaciji u javnom zdravstvu u Hrvatskoj.
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Mišo Krstičević navodi da se u zdravstvu u zadnjih par desetljeća postupa prema uhodanom obrascu:
"Podfinancira se jedna od komponenti socijalne države, a to je zdravstvo, pušta se da korisnici postanu nezadovoljni i bijesni, a onda se sve kao čarobno rješenje preda u ruke privatnika. To je recept koji prisutan svugdje u svijetu pa tako i kod nas, to je loše. Odlučili smo sazvati okrugli stol i vidjeti kako proces okrenuti u drugu stranu i kako izgraditi javno zdravstvo tako da bude visoko kvalitetno i univerzalno dostupno svima."
"Politika je glavna i odgovorna"
"Politika je glavna i odgovorna oko svega jer u trenutcima kada je trebalo investirati u infrastrukturu, obrazovanje kadrova, kada je sve trebalo kupovati i obrazovati radi javnih potreba, mi smo sve to prepuštali. Ljude koji su obrazovali nismo vezali uz javni sustav, došli smo do toga da privatnik ima sve poslovne razloge da kupi uređaj, eksploatira i otplati ga, a javni sustav ostaje na milost i nemilost privatnika. U jednom trenutku da netko uzme mač i prekine tu vezu neće doći do akutnog ozdravljenja. Do ozdravljenja će doći kada politika i svi akteri budu znali što znači izgraditi kvalitetno javno zdravstvo koje je dostupno svima", dodaje.
"Zdravstveni sustav je podfinanciran"
Krstičević je opisao i jedan primjer iz prakse te naveo da u bolnici u kojoj radi postoji šest operacijskih sala te da je samo jedna od njih dostupna 24 sata, dok su ostale dostupne osam sati: "Ako se pitamo ima li liječnika odnosno kirurga, koji bi operirali i izvan tih jutarnjih osam sati, kažem vam da ima. Ima li anesteziologa, medicinskih sestara, radioloških inženjera, njih nema jer su slabo plaćeni i prema njima postoji loš odnos. Onaj tko ne zna kako tome doskočiti ne bi trebao upravljati zdravstvenim sustavom. Jasno je da je upravljanje zdravstvenim sustavom loše, postoji niz koruptivnih radnji. Rijetko se spominje da je naš zdravstveni sustav podfinanciran, a to nije od jučer, nego je podfinanciran niz godina i tako je tjeran prema privatizaciji."
Kako urediti sustav?
"Ljudi odlaze iz javnog sustava zbog love, a drugi razlog je izostanak perspektive. Kada mu ne date materijalne uvjete i uskratite im perspektivu, naravno da će otići. Država i onaj tko upravlja sustavom treba se pobrinuti da imaju materijalne uvjete i perspektivu", istaknuo je zastupnik.
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