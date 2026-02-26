novinarka telegrama
Kršul o izborima na Sveučilištu u Zagrebu: "Ovo nisu transparentni procesi"
Gostujući u studiju N1 televizije, novinarka portala Telegram Dora Kršul analizirala je alarmantno stanje na Sveučilištu u Zagrebu u jeku procesa izbora novog rektora.
Oglas
Kršul ističe kako uprava aktualnog rektora Stjepana Lakušića doseže nove razine autoritarnosti koji nisu viđeni čak ni u najkontroverznijim vremenima njegova prethodnika Damira Borasa.
"Nove razine policijskih metoda"
Komentirajući zabranu ulaska dekanu koji ima pravo glasa i postavljanja pitanja, Kršul je bila jasna: "Ovo pokazuje da uprava rektora Lakušića otkriva nove razine autoritarnosti, zatvorenosti i policijskih metoda. Za vrijeme Borasa postojala je artikulirana oporba od 15-ak članova Senata. Danas je ta oporba jednoznamenkasta, možda je ne bismo mogli nabrojati ni na prste jedne ruke."
Jedan od najbizarnijih elemenata izbornog procesa je činjenica da su kandidati — aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić — bili fizički razdvojeni tijekom predstavljanja programa. "Postupak izbora rektora je na razini konklave u Vatikanu kada se bira papa. To je apsolutna sramota za instituciju koja bi trebala biti temelj slobode misli", upozorava Kršul.
Gdje nestaju milijarde eura?
Poseban fokus razgovora bio je na netransparentnom trošenju javnog novca. Kršul, koja se mjesecima bavi istraživanjem financija Sveučilišta, ističe kako su ključni podaci o 1,8 milijardi eura ugovorenih s Ministarstvom znanosti — zacrnjeni i nedostupni javnosti.
“Sveučilište se financira našim novcem, a mi o tim milijardama ne znamo ništa. Na moje zahtjeve za pristup informacijama dobivam obrazloženja na dvije stranice A4 papira u kojima tvrde da su ovo 'posebne sui generis sjednice' koje se održavaju jednom u četiri godine, pa javnost stoga nema pravo uvida", kaže novinarka Telegrama.
Zagreb vs. Rijeka i Antwerpen
Za kraj, povučena je paralela s drugim sveučilištima. Dok je Sveučilište u Rijeci svoje izbore otvorilo javnosti, organiziralo debate koje su vodili studenti i omogućilo izravno propitivanje kandidata, Zagreb ostaje "okoštala struktura". Još drastičniji primjer je Antwerpen, gdje pravo glasa imaju svi zaposlenici i svi studenti, a kandidati prolaze kroz niz javnih tribina.
"U kakvom smo mi točno svemiru, vidjet ćemo nakon same sjednice — ako uopće bude ikakvih izjava za javnost", zaključila je Kršul.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas