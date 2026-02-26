Sakupljeno preko milijun potpisa građana za siguran pobačaj. Komisija poručila da financijski instrumenti već postoje

Europsku građansku inicijativu za siguran i dostupan pobačaj u Europi Moj glas, moj izbor potpisalo više od 1,1 milijuna građana EU-a u 19 država članica.

Organizatori inicijative pozvali su Komisiju da podnese prijedlog za financijsku potporu državama članicama koja bi im omogućila siguran prekid trudnoće za sve u Europi koji nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju. Zatražili su da EU osnuje dobrovoljni fond za pomoć ženama koje trebaju otputovati u drugu državu kada njihove vlade ne mogu ili ne žele jamčiti pristup usluzi pobačaja.