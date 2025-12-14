Stigla i kuga malih preživača, uzgajivaču usmrtili sve ovce: "Što ću ja sada?"

Uzgajivač iz sela u zaleđu Trogira očajan je nakon potvrde da su njegove ovce zaražene kugom malih preživača. Sve ih je morao usmrtiti.
Pojava kuge malih preživača
U Splitsko-dalmatinskoj županiji se prvi put u Hrvatskoj pojavila kuga malih preživača. Zaražene su bile ovce u jednom domaćinstvu u općini Prgomet u zaleđu Trogira. U selu Bogdanovići, u zaseoku Jurići, vlasniku stada su nakon otkrića zaraze cjepivom usmrćene sve ovce, njih 26.
Očajni vlasnik Ante Jurić ispričao je kako su mu pobijene sve ovce. Djelovale su bolesno pa je pozvao veterinara - prvo su imale pojačanu sluz pa janjile uginule mlade. Stigla je ovlaštena tvrtka iz Zagreba, a životinje su usmrtili cjepivom, javlja Dnevnik.
"Imam mirovinu 500 eura, od čega da živim"
"Cijepio, nakon 10 dana počele se jalovit, izbacivat iz sebe. Kad jučer došli, kaže, moramo ih sve poklat. Cijepili su ih iza štale, onda je došao auto i ubacio ih... Nisam mogao gledati, toliko mi je bilo ža", rekao je Ante Jurić.
Dodaje da je ovime posve osiromašen jer je od tih ovaca živio: "I šta ću sad ja... Imam mirovinu 500 eura".
Tvrdi, nijednu ovcu nije uvezao niti kupio. Uzgaja svoje domače desetljećima. Mještani sumnjaju i na divlje svinje, ali ima i drugih teorija.
