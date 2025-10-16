Lana Bobić: Dalibor Matanić se nije pokajao, a ni pokazao spremnost preuzeti odgovornost

"Nisam intervju tako doživjela nego kao PR, vrlo loš, moram reći. Tu pokajanja nema, nema ni preuzimanja odgovornosti. Krenut ću od same Glorije i način kako se uokvirila priča. Ne spominje se seksualno nasilje nego pojmovi kao "neprimjereno ponašanje". Nasilje se mora adresirati kao takvo. Ako ga nazivamo neprimjerenim ponašanjem, relativiziramo to nasilje. Kroz cijeli intervju proteže se priča da to nije bio on nego ovisnost. Dakle, ne postoji preuzimanje odgovornosti. Danas zbilja znamo da ovisnost nije uzrok nasilja. Nije svaki ovisnik seksualni predator. Uzroci nasilja su moć i kontrola. Tako, da, smatram da prebacivati odgovornost za svoje svjesne odluke na drogu i alkohol jest ništa drugo nego nepreuzimanje odgovornosti. Čudi me da ga urednica Glorije nije opomenula i rekla da to nije uzrok nasilja. Da ne govorim dalje o sintagmama "ako samo nekoga povrijedio", a znamo za desetke, ako ne i stotine, žena koje su se javile i podijelila svoja iskustva. To nije "ako". Intervju je relativizirao nasilje i opravdao ga. Ono što me posebno brine jest retraumatizacija žena koje su proživjele seksualno nasilje."