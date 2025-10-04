Lani smo uvezli rekordan broj svinja. Agronom: "Nastavimo li ovako, izgubit ćemo proizvodnju"

I u govedarstvu je uvoz veći od izvoza, s tim da je izvoz lani rastao više nego uvoz. Prema DZS-u, prirast goveda lani se povećao u odnosu na 2023. godinu za 10,6 posto ili za oko 8.000 tona. Ukupno oteljene teladi bilo je manje za oko pet tisuća grla (4,5 posto), a ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka ostala je na približno istoj razini u odnosu na 2023. godinu. Ukupan izvoz goveda u 2024. lani je bio veći za 33 posto, a uvoz za 17,1 posto.